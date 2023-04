Champions League - Real Madrid nach Sieg gegen FC Chelsea: "Ich hoffe, wir bereuen es nicht"

Real Madrid hat mit dem FC Chelsea im Viertelfinal-Hinspiel keine Probleme. Der Titelverteidiger hat das Halbfinale in der Champions League bereits dicht vor Augen.

Auch Toni Kroos wusste das Ergebnis nach diesem "Balanceakt" nicht so richtig einzuordnen. "Wir können zufrieden sein - aber wir hätten noch mehr Chancen provozieren und aufs dritte Tor gehen können", sagte der Mittelfeldstratege von Real Madrid nach dem souveränen 2:0 (1:0) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea.

Real habe die Londoner in Überzahl "am Leben gelassen", schrieb die Marca - und auch Keeper Thibaut Courtois betonte: "Wir wissen, dass das Rückspiel schwierig wird. Ich hoffe, wir bereuen nicht, dass wir nicht mehr Tore geschossen haben."

Und doch erarbeiteten sich die Königlichen eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag an der Stamford Bridge, der Titelverteidiger zog über weite Phasen sein kontrolliertes Spiel auf - und das mit Kroos als Abräumer vor der Abwehr.

"Gezwungenermaßen" müsse er diese Rolle nun ausfüllen, sagte Kroos bei DAZN mit einem Lachen, "Casemiro ist ja nicht mehr da". Der langjährige Nationalspieler überzeugte aber auch in ungewohnter Rolle mit starker Pass- und Zweikampfquote.

Carlo Ancelotti: "Es ist noch nicht vorbei"

Mehr als eine halbe Stunde agierten die Madrilenen nach einer Roten Karte gegen Chelseas Ben Chilwell in Überzahl, immerhin das 2:0 durch Marco Asensio (74.) sprang für die Gastgeber noch heraus.

"Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, aber es ist noch nicht vorbei. Wir wissen, dass Chelsea nächste Woche versuchen wird, alles zu geben", sagte Trainer Carlo Ancelotti, der Nationalspieler Antonio Rüdiger erst spät ins Spiel brachte.

Und auch die formschwachen Londoner von Teammanager Frank Lampard glauben noch an ihre Chance. "Wir liegen 0:2 gegen Real Madrid zurück, das ist eine Tatsache. Aber wir sind jetzt an einem anderen Ort und können die Geschichte noch ändern", sagte Lampard nach dem erst zweiten Spiel nach seiner Rückkehr auf die Trainerbank der Blues.

Auch im Achtelfinale gegen Borussia Dortmund hatten die in der Liga heftig strauchelnden Londoner eine Hinspiel-Pleite gedreht.

© getty

Vinicius Junior an beinahe allen gefährlichen Aktionen beteiligt

Für ein kleines Fußball-Wunder müssen die Blues am Dienstag aber Dribbelkünstler Vinicius Junior in den Griff bekommen, der Brasilianer war an beinahe allen gefährlichen Aktionen der Königlichen beteiligt und bereitete die Treffer von Karim Benzema (22.) und Asensio vor. "Alle Spieler, die dieses Trikot tragen, wissen, dass die Champions League etwas Besonderes ist", betonte "Vini" nach der Partie.

Das weiß auch Kroos, der mittlerweile seit bald zehn Jahren das Real-Jersey trägt und mit den Madrilenen zum siebten Mal ins Halbfinale der Königsklasse einziehen kann.

"Wir müssen in London dagegenhalten. Rückspiel auswärts, da musst du einfach da sein", betonte Kroos und fügte an: "Dann habe ich ein gutes Gefühl."