In der Champions League stehen heute die nächsten Viertelfinal-Hinspiele auf dem Plan. Auch Real Madrid und der FC Chelsea bestreiten ihres. SPOX bietet das Duell im Liveticker an.

Real Madrid vs. Chelsea: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der abgelaufenen Saison standen sich Real Madrid und der FC Chelsea bereits gegenüber. Am Ende behielten die Madrilenen das bessere Ende für sich. Nach Hin- und Rückspiel setzte sich der spätere Champions-League-Sieger mit 4:3 durch, erst in der Verlängerung des Rückspiels fiel die endgültige Entscheidung.

Vor Beginn: Um 21 Uhr geht es los, gespielt wird im Estadio Santiago Bernabéu (Madrid).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea.

© getty Toni Kroos gewann in der vergangenen Saison mit Real Madrid die Champions League.

Real Madrid vs. Chelsea: Champions League heute im TV und Livestream

DAZN wurde für die Übertragung des Spektakels beauftragt und startet bereits um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Dabei schlüpft Tobi Wahnschaffe in die Rolle des Moderatoren, Daniel Herzog fungiert als Reporter. Später übernehmen Kommentator Uli Hebel und Experte Sami Khedira.

Als Abo-Optionen stehen bei DAZN folgende Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Real Madrid vs. Chelsea: Champions League heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Rüdiger, Camavinga - Modric - Tchouameni, Kroos - Fede Valverde, Vinicius Junior - Benzema

Courtois - Carvajal, Eder Militao, Rüdiger, Camavinga - Modric - Tchouameni, Kroos - Fede Valverde, Vinicius Junior - Benzema Chelsea: Kepa - James, W. Fofana, Koulibaly, Chilwell - Kanté - E. Fernandez, Kovacic - Sterling, Havertz, Joao Felix

Champions League: Das Viertelfinalspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft Di., 11.4. 21 Uhr Benfica Lissabon 0:2 Inter Mailand Di., 11.4. 21 Uhr Manchester City 3:0 FC Bayern München Mi., 12.4. 21 Uhr Real Madrid -:- FC Chelsea Mi., 12.4. 21 Uhr AC Milan -:- SSC Neapel