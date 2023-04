In der Champions League bestreiten der FC Bayern München und Manchester City am morgigen Mittwoch ihr Rückspiel. Doch wo wird das Viertelfinalduell übertragen? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am Mittwoch, den 19. April, empfängt der FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League Manchester City zum Rückspiel. Der Anstoß des Europapokalspiels ist für 21.00 Uhr terminiert. Als Austragungsort der Begegnung dient die Allianz-Arena in München.

Das Hinspiel am vergangenen Dienstag hätte für den FC Bayern München kaum schlechter laufen können. Mit 0:3 kam das Team von Thomas Tuchel im Etihad Stadium unter die Räder. Die Münchner verloren nach einer Vielzahl von individuellen Fehlern gegen Erling Haaland und Co. letztendlich auch in der Höhe verdient mit 0:3. Dem FC Bayern droht nach der Pleite im DFB-Pokal auch das Aus in der Champions League.

Hoffnungen auf eine Wende im Rückspiel könnte jedoch das Comeback von Eric Maxim Choupo-Moting geben. Der Stürmer, der sich in den vergangenen Wochen mit Knieproblemen rumplagte, kehrte am Montag vor dem Duell gegen Manchester City in das Mannschaftstraining zurück. Auch die Fehde rund um Sadio Mané ist beigelegt, der Angreifer wird gegen Manchester City in den Kader des FC Bayern München zurückkehren. Gelingt dem FC Bayern das vermeintliche Wunder und damit der Einzug in das Halbfinale der Königsklasse?

Wo wird FC Bayern München vs. Manchester City übertragen? - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern: Sommer - Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman - Müller

Sommer - Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman - Müller ManCity: Ederson - Akanji, Stones, Ruben Dias, Aké - Rodrigo, De Bruyne, Gündogan - Silva, Haaland, Grealish

Wo wird FC Bayern München vs. Manchester City übertragen?

DAZN Überträgt das Champions-League-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Manchester City exklusiv im TV und Livestream. Im TV beginnt der Sender mit den Vorberichten zu der Partie auf DAZN 1 um 20.00 Uhr. Das DAZN-Team besteht aus Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Jan Platte, dem Experten Michael Ballack sowie dem Reporter Max Siebald.

Im TV seht Ihr die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Manchester City am Mittwoch alternativ in der Konferenz auf DAZN 2. Die Übertragung der Konferenz startet ebenso um 20.00 Uhr.

DAZN Überträgt das Champions-League-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Manchester City exklusiv im TV und Livestream. Im TV beginnt der Sender mit den Vorberichten zu der Partie auf DAZN 1 um 20.00 Uhr. Das DAZN-Team besteht aus Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Jan Platte, dem Experten Michael Ballack sowie dem Reporter Max Siebald.

Im TV seht Ihr die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Manchester City am Mittwoch alternativ in der Konferenz auf DAZN 2. Die Übertragung der Konferenz startet ebenso um 20.00 Uhr.

Im Livestream zeigt DAZN das Champions-League-Duell ebenfalls live und in voller Länge. Den Livestream der Europapokalpartie findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.

Wo wird FC Bayern München vs. Manchester City übertragen? - Der Liveticker von SPOX

Das Duell zwischen dem FC Bayern München und Manchester City begleitet SPOX für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Szene der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

