Das erste Leg ist gespielt, nun geht es im Duell zwischen dem FC Bayern und Manchester City ins Rückspiel. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Match im Champions League-Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem - aus Münchener Sicht - vergeigten Hinspiel in Manchester (0:3), stehen sich beide Champions League-Viertelfinalisten heute noch ein zweites Mal gegenüber. Für die Bayern ergibt sich die schwere Aufgabe, einen Drei-Tore-Rückstand zu egalisieren - und das ausgerechnet gegen eine der formstärksten Mannschaften der Welt.

Wie schnell der Manchester City-Zug ins Rollen kommen kann, musste der deutsche Rekordmeister in der vergangenen Woche auf schmerzliche Art und Weise feststellen. Nach einem Upamecano-Patzer in Minute 70gewannen die Citizens das Momentum und schenkten den Bayern gleich zwei Tore binnen weniger Minuten ein. Zuvor hatte Rodri in der ersten Halbzeit per Traumtor die Führung erzielt.

Für das heutige Rückspiel haben die Münchener damit eine schwere Hypothek. Bayern-Kapitän Kimmich blieb im Vorfeld des zweiten Aufeinandertreffens allerdings optimistisch: "Die beiden Spiele sind vollkommen losgelöst voneinander zu betrachten, wir wissen alle, dass wir da eine andere Leistung bringen müssen". Auch Leon Goretzka gab zu bedenken: "In der Allianz Arena ist alles möglich".

© getty Nur ein Sieg aus den letzten vier Spielen - was ist los bei den Bayern?

FC Bayern München vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Champions League

Champions League Datum: Mittwoch, 19. April

Mittwoch, 19. April Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Allianz Arena, München

FC Bayern München vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Die zweite Champions League-Begegnung zwischen den Bayern und ManCity wird heute exklusiv beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Die Sportplattform ist in Besitz der exklusiven Übertragungsrechten. Alle Infos zu den Übertragungszeiten und Abonnements findet Ihr im Folgenden.

FC Bayern München vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Um das Duell via Stream zu verfolgen, benötigt Ihr entweder das DAZN Standard oder das DAZN Unlimited-Abo. Ersteres ist mit einem monatlichen Abschlag von 24,99 Euro der kostengünstigere Tarif. Hier erfahrt Ihr, welche Wettbewerbe jeweils inbegriffen sind!

Die Übertragung zur Partie wird heute Abend ab 20 Uhr ihren Anfang nehmen. Mit dabei sind Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Jan Platte, Experte Michael Ballack sowie Reporter Max Siebald. Der Anpfiff wird um 21 Uhr erfolgen.

FC Bayern München vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV

Obwohl es sich bei DAZN natürlich um einen Streamingdienstleister handelt, besteht seit einigen Monaten auch die Möglichkeit, die diversen Sportinhalte des Unternehmens im linearen Fernsehen zu verfolgen. Alles was Ihr hierfür tun müsst, erfahrt Ihr unter diesem Link.

Ihr habt bereits für alle Voraussetzungen gesorgt? Dann müsst Ihr heute nur noch den Kanal DAZN 1 einschalten. Auch hier wird man sich bereits ab 20 Uhr dem Geschehen in München widmen.

FC Bayern München vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute im TV und Livestream

FC Bayern München vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern: Sommer - Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka, Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting

Sommer - Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka, Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting ManCity: Ederson - Akanji, Stones, Ruben Dias, Aké - Rodrigo, De Bruyne, Gündogan - Silva, Haaland, Grealish

FC Bayern München vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Ihr habt kein DAZN-Abo? Kein Problem! Denn da gäbe es tatsächlich noch eine weitere Möglichkeit, über 90 Minuten live dabei zu sein - und das sogar komplett kostenfrei. Die Rede ist natürlich von unserem hauseigenen SPOX-Liveticker. Schaut vorbei!

Hier geht's zum Ticker

FC Bayern München vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Das CL-Viertelfinale im Überblick