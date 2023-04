FC Bayern München: Fans beleidigen vor Rückspiel gegen Manchester City Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic

Vereinzelte Fans des FC Bayern München haben wenige Minuten vor dem Anpfiff des Viertelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Manchester City die FCB-Bosse Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn mit einem Banner beleidigt.

"Brazzo + Kahn: Helden von einst, Pfeifen von heute", war auf dem Plakat am Rande der Südkurve zu lesen.

Die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters, die einst beide als Spieler für den FCB spielten, waren nach den schlechten Ergebnissen in den vergangenen Wochen zuletzt stark in die Kritik geraten. Unter anderem wurde ihnen vorgeworfen, dass sie für ihre Aufgaben als Sportvorstand (Salihamidzic) respektive Vorstandschef (Kahn) nicht kompetent genug seien.

"Ich glaube, dass Oliver Kahn und auch Brazzo (Hasan Salihamidzic, Anm.d.Red.) für deren Job beim FC Bayern nicht prädestiniert genug sind. Sie haben für mich keine Ausstrahlung auf dieser Position. Sie machen zu viele Fehler", sagte beispielsweise Ex-Bayern-Spieler Mario Basler.

Außerdem werden Salihamidzic und Kahn für die Unruhe rund um den Verein verantwortlich gemacht. Als Kritikpunkte werden unter anderem der Zeitpunkt des Trainerwechsels hin zu Thomas Tuchel und die vielen Informationen (zum Beispiel die Rangelei zwischen Sadio Mané und Leroy Sané), die zu einfach an die Öffentlichkeit gelangen, aufgeführt.

FC Bayern: Botschaft an Berliner Polizei

Nach einigen Spielminuten prangte ein weiteres Banner in der Fankurve der Bayern, das sich im Zuge der Fan-Freundschaft mit den Anhängern des FC Carl Zeiss Jena solidarisiert. "BFE Berlin, ihr zugerotzten Schweine - ihr seid Hunde ohne Leine!", war darauf zu lesen.

Hintergrund der Botschaft war ein umstrittener Einsatz am Berliner Hauptbahnhof kürzlich gegen FCC-Fans, der über drei Stunden andauerte. In der Folge verpassten die Anhänger des Regionalligisten das Auswärtsspiel beim SV Lichtenberg.

"Es gab auf dem Weg zum Auswärtsspiel einen Zwischenfall mit brutaler Polizeigewalt in Berlin. Mit mehreren Verletzten verharrt ein großer Teil der Fans des FC Carl Zeiss Jena aktuell noch immer am Hauptbahnhof in der Hauptstadt. Die Bundespolizei Blumberg und BFE-Einheiten der Polizei Berlin bildeten ein Spalier zum Treppenausgang. Dort attackierten sie ohne erkennbaren Grund die Gruppen mit Schlägen, Tritten und Schlagwerkzeugen. Aktuell findet eine ID-Behandlung statt", hieß es in einem öffentlichen Statement der Blau-Gelb-Weiße Hilfe, die FCC-Fans bei Problemen mit Polizei und Justiz unterstützt. Demnach wurde den Beschuldigten Schwerer Raub vorgeworfen.