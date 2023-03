Wer zieht ein ins Viertelfinale der Champions League? Das Rückspiel Real Madrid vs. FC Liverpool steht bevor. Wo das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker übertragen wird, erklärt Euch SPOX hier.

Heute um 21 Uhr steigt im Santiago Bernabeu das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Titelverteidiger Real Madrid und Vorjahres-Finalist FC Liverpool.

Das Hinspiel im Anfield Stadium endete historisch! Erstmals kassierte der FC Liverpool mehr als drei Gegentore in einem Heimspiel in der Königsklasse und das obwohl die Reds mit 2:0 führten.

Real Madrid zeigte sich effizient und konnte zudem einen Torwartfehler von LFC-Keeper Alison Becker nutzen. Am Ende schossen die Königlichen fünf Tore und haben so nun eine äußerst komfortable Ausgangslage für das Rückspiel.

Der FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp will sich allerdings keinesfalls schon im Vorfeld geschlagen geben, besonders weil die Reds mit einem 7:0-Kantersieg gegen Manchester United gestärkt und mit Optimismus in die Partie gehen werden.

Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Achtelfinals Real Madrid vs. FC Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr jetzt.

© getty Jürgen Klopp könnte mit einem hohen Sieg gegen Real Madrid mit dem FC Liverpool eine magische Nacht in der Champions League feiern.

Real Madrid vs. FC Liverpool, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auch in dieser Saison ist die Champions League nur im Pay-TV-Sektor zu finden. DAZN und Amazon Prime Video teilen sich die Spieltage der Königsklasse in diesem Jahr auf. Für die heutige Partie Real Madrid vs. FC Liverpool ist DAZN im Einsatz. Im TV können die beiden linearen Sender DAZN1 und DAZN2 für eine gewisse Gebühr empfangbar. Das Spiel wird auf DAZN2 übertragen.

Da DAZN eine Streamingplattform ist, liegt es nahe, dass sie das Spiel über einen Livestream zeigen. Das Achtelfinale der Champions League könnt Ihr über die DAZN-App oder diesen Link sehen. Als Kommentator ist Michael Born am Start. Unterstützt wird er von Experte Jonas Hummels.

Real Madrid vs. FC Liverpool, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - WEITERE INFOS ZU DAZN

Ihr habt keinen Zugang zu DAZN oder es ist Euch aus sonstigen Gründen nicht möglich, das Spiel im TV oder Livestream zu sehen? Dann hilft Euch der Liveticker von SPOX aushilfe. Im ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Aktion des Spiels und seid live dabei.

Begegnung : Real Madrid vs. FC Liverpool

: Real Madrid vs. FC Liverpool Wettbewerb : Champions League

: Champions League Runde : Achtelfinale

: Achtelfinale Ort : Santiago Bernabeu, Madrid

: Santiago Bernabeu, Madrid Beginn : 21 Uhr

: 21 Uhr TV : DAZN2

: Livestream : DAZN

: Liveticker: SPOX

Champions League-Achtelfinale: Die Duelle im Überblick