Eintracht Frankfurt: Fanforscher Jonas Gabler kritisiert italienische Behörden für Fan-Ausschluss

Fanforscher Jonas Gabler hat das Vorgehen der italienischen Behörden gegen die Fans von Eintracht Frankfurt kritisiert. Nach tagelangem Hin und Her wird die Eintracht beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch gegen die SSC Neapel (Hinspiel 0:2) auf Unterstützung der eigenen Fans verzichten.

"Ich finde die Maßnahme der italienischen Behörden hochproblematisch", sagt Gabler im Gespräch mit SPOX und GOAL. "Es wird überhaupt nicht differenziert vorgegangen, sondern pauschal gesagt: Menschen aus bestimmten Postleitzahl-Gebieten sind Gefährder. Das ist völlig absurd."

Vergangene Woche überraschte das italienische Innenministerium zunächst mit einer Verfügung, wonach die SSC Neapel für das Rückspiel keine Tickets an Eintracht-Fans verkaufen dürfe. Auf Einspruch der Eintracht kippte ein Gericht diese Entscheidung. Am Sonntag erließ die Präfektur Neapel ein neuerliches Ticket-Verbot, diesmal lediglich für Menschen mit Wohnsitz in Frankfurt/Main.

Daraufhin kündigte die Eintracht an, auf das gesamte Auswärtskontingent von 2700 Tickets verzichten zu wollen. Der Klub werde aber dennoch Rechtsmittel gegen die Verfügung einlegen. "In Anbetracht der Zeit geht es jetzt vor allem ums Prinzip und um die Zukunft", sagte Vorstand Philipp Reschke.

"Es ist wichtig und gut, dass sich der Klub gegen diese Entscheidung wehrt", lobt Gabler. Er ist Geschäftsführer der Kompetenzgruppe "Fankultur und Sport bezogene Soziale Arbeit" (KoFaS) in Berlin und hat bereits mehrere Bücher über Ultras verfasst.

Für Gabler ist es "ein Armutszeugnis, dass sich die italienischen Behörden offensichtlich nicht in der Lage sehen, für die Sicherheit der Frankfurter Fans zu sorgen. Dabei hat Frankfurt beim Hinspiel gezeigt, dass das möglich ist. Da ist es zu keinen nennenswerten Vorfällen gekommen, die die Sicherheitslage für das Rückspiel geändert hätten."

Beim Hinspiel vor drei Wochen hatte die Frankfurter Polizei einige Zwischenfälle vermeldet. Am Vorabend des Spiels kam es im Ausgehviertel Sachsenhausen zu zwei Attacken auf Napoli-Fans. Laut Polizei wurden im Zuge dessen neun Frankfurter in Gewahrsam genommen. Am Spieltag selbst erfolgte direkt vor dem Stadion eine Auseinandersetzung zwischen Frankfurtern und Neapolitanern. Das Duell zwischen den beiden Klubs ist aus mehreren Gründen hochbrisant.