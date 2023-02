Der FC Bayern München trifft heute zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain. SPOX bietet die Begegnung im Liveticker an.

Kracher in der Champions League! Der FC Bayern München trifft im Rahmen des Achtelfinal-Hinspiels auf das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain. Kann der FC Bayern die erste Hürde auf dem Weg zum Viertelfinale überwinden? Bei SPOX erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

PSG vs. FC Bayern München: Champions League Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Tag ist endlich gekommen, an dem sich der französische und der deutsche Meister in der Königsklasse gegenüberstehen. Es verspricht ein Spektakel zu werden, der FC Bayern hat nämlich noch eine Rechnung offen. Die Pariser waren es, die den FCB in der Champions-League-Saison 2020/21 im Viertelfinale aus dem Turnier warfen. Nun soll die Revanche her.

Vor Beginn: Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr, als Spielstätte dient der Parc des Princes in Paris.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München.

© getty Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Paris Saint-Germain.

PSG vs. FC Bayern München: Champions League Achtelfinale heute TV und Livestream

Um die Übertragung des Achtelfinal-Hinspiels kümmert sich Amazon Prime Video, das für den Zugriff auf das Live-Angebot ein kostenpflichtiges Abonnement verlangt. Die Kosten für dieses belaufen sich auf 8,99 Euro pro Monat oder 89,99 Euro im Jahr.

PSG vs. FC Bayern München: Champions League Achtelfinale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes - Verratti, Danilo Pereira, Vitinha - Neymar - Messi, Ekitike

G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes - Verratti, Danilo Pereira, Vitinha - Neymar - Messi, Ekitike FC Bayern München: Sommer - Joao Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - T. Müller

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Champions League: Die Achtelfinal-Hinrunde im Überblick