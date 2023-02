BVB: "Muss er respektieren" - Edin Terzic spricht über Situation von Marco Reus

Beim 1:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea in der Champions League haben Marco Reus und Mats Hummels keine Rolle gespielt. Edin Terzic hat bei DAZN die Situation der beiden Routiniers ein wenig erklärt.

"Es tut mir natürlich brutal leid", gab sich Terzic nach dem Hinspielsieg über die Blues mitfühlend. Reus und Hummels standen weder in der Startelf, noch wurden sie im Spielverlauf eingewechselt. "Ich finde, er muss es respektieren, aber nicht akzeptieren", schob er in Richtung Reus nach. Damit bezog er sich vor allem darauf, dass der Kapitän nun in den kommenden Trainingseinheiten und Spielen zeigen könne, dass er die Entscheidung des Trainers in positive Energie umwandeln kann.

Während Terzic sprach, sprintete im Hintergrund Hummels über den Rasen. Die Ersatzspieler, die nicht zum Einsatz kommen, absolvieren in der Regel noch eine kleine Einheit auf dem Platz. "Drehen Sie sich mal um, wie der arbeitet", war der Trainer stolz auf den Weltmeister von 2014: "Der hat da auch keine Lust drauf." Aber beide, sowohl Reus als auch Hummels, hätten eben die nötige Einstellung und würden die aktuelle Situation gut annehmen.

Mit dem Spiel gegen Chelsea war Terzic etwas weniger zufrieden. "Das Beste ist wahrscheinlich das Ergebnis heute", gab er zu. Der 40-Jährige fand, dass "am Ende ein bisschen Glück dabei" gewesen sei, hob aber auch die hervorragende Leistung von Gregor Kobel hervor. Der BVB-Keeper hatte mehrere Großchancen von Chelsea vereitelt und so den Sieg festgehalten.

Die Blues wären gerade zum Schluss "sehr dominant" gewesen. "Wir haben es ihnen zu leicht gemacht, ins letzte Drittel zu kommen", analysierte Terzic: "Wir haben die Bälle teilweise gut erobert, aber sie zu schnell weggegeben."

Anfang März reist der BVB nun mit einem 1:0-Vorsprung an die Stamford Bridge. Bei den letzten vier Achtelfinal-Teilnahmen ging es für Borussia Dortmund nur einmal ins Viertelfinale.