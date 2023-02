BVB vs. FC Chelsea: Gewinner des Spiels, Noten und Einzelkritik der Profis von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund schlägt den FC Chelsea im Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League mit 1:0. Neben Torschütze Karim Adeyemi überzeugt ein weiterer Dortmunder, weil er die Blues zur Verzweiflung brachte. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Profis sowie die Gewinner und Verlierer des Spiels.

Dass Edin Terzic den Angreifer von der rechten Seite auf die linke verschoben hat, scheint Adeyemi den Durchbruch in dieser Saison beschert zu haben. Links war der junge Nationalspieler abermals eine große Gefahr für den Gegner. Auch wenn er zu Beginn noch das eine oder andere Problem hatte, war er insbesondere in der zweiten Halbzeit einer der entscheidenden Spieler für den BVB - vor allem natürlich wegen seines Tores. Sein Tempo und seine wiedergefundene Kaltschnäuzigkeit machen aus ihm fast schon einen Neuzugang für Dortmund. Note: 2.

Im Winter sollte Ziyech noch verkauft werden - Paris Saint-Germain schien den Zuschlag zu erhalten. Nun stand er für die Blues in der Startelf im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Besonders aufgedrängt hat er sich aber nicht. Im Vergleich zu den deutlich gefährlicheren Kollegen Felix und Havertz fehlte es ihm an Zug zum Tor und an gelungenen Aktionen. Gerade über die Seite des defensiv immer wieder anfälligen Guerreiro hätte Chelsea mehr machen müssen. Das gelang Ziyech aber nicht. Note: 4,5.

Der Angreifer sucht beim BVB noch seinen Rhythmus. Bis auf einige wenige Kombinationen und einen ungefährlichen Abschluss konnte der Stürmer dem Spiel der Dortmunder nicht viel geben. Besonders auffällig auch, dass er physisch noch nicht das Level hat, was ihn einst auszeichnete. Sein Weg ist noch lang, was aber kaum verwundert. Note: 4,5.

Gregor Kobel: Störte bei den besten Chelsea-Abschlüssen entscheidend, parierte einen Freistoß gut (55.). Wichtig auch seine Rettungstat in der 62. Minute und die Parade in der Nachspielzeit gegen Fernández. War abermals einer der Gründe dafür, dass der BVB ein enges Spiel gewinnt. Note: 2.

Jude Bellingham: In der Offensive lange ohne großes Highlight, dafür aber mit einigen wichtigen Läufen und kleinteiligen Aktionen. In der zweiten Halbzeit mit etwas Glück, als ein gelbwürdiges Foul im Mittelfeld nicht mit seiner zweiten Gelben Karte bestraft wurde. Nicht sein bester Auftritt, aber auch weit davon entfernt, keinen positiven Einfluss zu haben. Note: 3.

Salih Özcan: Lief meist nur mit - offensiv wie defensiv kein großer Faktor. Im Aufbauspiel ebenso unbeteiligt wie Can, was dem BVB das eine oder andere Problem bescherte. Schien mit dem Niveau überfordert zu sein. Note: 4.

BVB: Angriff

Julian Brandt: Sein Rückpass auf Can führte beinahe zum frühen Rückstand (4.). Danach deutlich sicherer und mit vielen guten Angeboten für den BVB im Zwischenraum von Chelsea. Dreh- und Angelpunkt bei fast jedem Angriff der Dortmunder. In der zweiten Halbzeit etwas weniger im Mittelpunkt. Note: 2,5.

Karim Adeyemi: Umtriebig, aktiv und durchaus mit Zug in Richtung Tor - allerdings zu Beginn glücklos und teilweise ungeschickt. Anschließend besser. In der 58. Minute mit starker Balleroberung und Auge für Brandt, dessen Abschluss allerdings ungefährlich blieb. In der zweiten Halbzeit mit einer Weltklasseaktion, als er in einer Kontersituation Weltmeister Fernández abkocht und nach einem langen Sprint immer noch die Ruhe hat, Kepa zu umkurven und einzuschieben. Ein überragendes Tor! Note: 2.

Sébastien Haller: Holte sich zu Beginn einige Bälle tief ab, um überhaupt am Spiel teilnehmen zu können. Erster Abschluss in der 27. Minute aus spitzem Winkel ans Außennetz. Ansonsten aber kaum beteiligt. Nach 26 Ballkontakten und knapp 68 Minuten ausgewechselt. Note: 4,5.