Der FC Chelsea trifft im Achtelfinale der Champions League auf Borussia Dortmund und muss dabei ohne Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang auskommen, da er nicht im Kader steht. Hier bekommt Ihr den Grund für das Fehlen des Gabuners erklärt.

Am Mittwoch, den 15. Februar, steigt mit Borussia Dortmund der zweite von vier Bundesligisten, die noch im Rennen sind, in die Achtelfinalrunde der Champions League ein. Der BVB, der aktuell in bestechender Form ist und seine vergangenen fünf Ligaspiele allesamt gewinnen konnte, trifft im Hinspiel auf den kriselnden FC Chelsea. Die Partie geht um 21 Uhr los, gespielt wird im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Die genauen Aufstellungen sind Tage vor dem Spiel noch nicht bekannt, eines steht jedoch gewiss fest: Chelsea-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang wird auf jeden Fall nicht im Kader stehen. Und das obwohl er gar nicht verletzt ist.

Was ist der Grund dafür? SPOX liefert Euch im Folgenden die Antwort.

Chelsea: Warum ist Pierre-Emerick Aubameyang nicht im Champions-League-Kader gegen den BVB?

Ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, für den er in viereinhalb Jahren 141-mal traf und 36 Vorlagen gab, wird es nicht geben. Aubameyang befindet sich mit seinen 33-Jahren aktuell in keiner guten Phase in seiner Karriere. Der Stürmer ist vom ersehnten Stammplatz weit entfernt, in den vergangenen zwei Ligapartien stand er nicht einmal im Kader. Dies ist nun auch in der Champions League der Fall.

Der Gabuner hat es nämlich nicht in den 25 Mann großen Kader der Blues geschafft, der Anfang Februar verkündet wurde. Für ihn ist kein Platz mehr vorhanden, nachdem sich der FC Chelsea im Winter mit zwei neuen Offensivkräften verstärkt hat - Mykhaylo Mudryk und João Félix. Auch Neuzugang Enzo Fernández wurde von Teammanager Graham Potter für die Königsklasse nominiert.

Aubameyang selbst reagierte auf die Nicht-Nominierung mit einem Frust-Ausflug nach Mailand. Laut The Telegraph sei er "schockiert und enttäuscht" darüber, dass er es nicht ins finale Aufgebot geschafft hat. Nachdem Potter keine Verwendung für "Auba" mehr hat, scheint ein baldiger Abschied von Tag zu Tag wahrscheinlicher. Mehrere Topklubs sollen bereits ihr Interesse am Stürmer bekundet haben, darunter auch sein Ex-Klub FC Barcelona, die AC Milan, der Los Angeles FC und Atlético Madrid.

Chelsea: Warum ist Pierre-Emerick Aubameyang nicht im Champions-League-Kader gegen den BVB? Voraussichtliche Aufstellungen

FC Chelsea: Kobel - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Brandt, Bellingham, Reus, Adeyemi - Haller

Kobel - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Brandt, Bellingham, Reus, Adeyemi - Haller BVB: Kepa - James, Azpilicueta, Thiago Silva, Chilwell - Loftus-Cheek, E. Fernandez - Ziyech, Mudryk - Joao Felix - Havertz

Chelsea: Warum ist Pierre-Emerick Aubameyang nicht im Champions-League-Kader gegen den BVB? Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. FC Chelsea

Borussia Dortmund vs. FC Chelsea Wettbewerb: Champions League

Champions League Runde: Achtelfinale, Hinspiel

Achtelfinale, Hinspiel Datum: 15. Februar 2023

15. Februar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Achtelfinal-Hinrunde im Überblick