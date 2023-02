Los Angeles FC will offenbar Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Chelsea verpflichten

Nach seiner Ausbootung aus dem Champions-League-Kader des FC Chelsea könnte sich für Pierre-Emerick Aubameyang offenbar noch die Chance auf einen Blitzwechsel ergeben. Wie das Portal Relevo berichtet, stehen die Blues mit dem Los Angeles FC aus der MLS in Verhandlungen über einen Transfer des 33-Jährigen.

Der Kaufrausch von Chelsea im Winter hatte drastische Folgen für Aubameyang. Der Gabuner wurde von Trainer Graham Potter aus dem Kader für die Champions League gestrichen und kann damit in der Rückrunde nicht mehr in der Königsklasse auflaufen. Somit fällt auch das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund im Achtelfinale aus.

Nachdem Aubameyang die Nachricht erhalten hatte, soll er schockiert gewesen sein und flüchtete zunächst nach Mailand. Seither ranken sich Gerüchte um die sportliche Zukunft des Stürmers. Laut Daily Mail bekundeten Aubameyangs Ex-Klub FC Barcelona, die AC Mailand sowie Atlético Madrid bereits Interesse an einem Transfer im Sommer.

Ein sofortiger Wechsel wäre noch in Länder möglich, in denen das Transferfenster noch geöffnet hat. Die USA gehören dazu, die neue Saison der MLS startet erst Ende Februar. Nach Informationen von SPOX und GOAL strebt Los Angeles, immerhin amtierender Meister, ein Leihgeschäft an. In Kalifornien könnte Aubameyang die Rolle von Gareth Bale einnehmen, der seine Karriere nach der WM in Katar beendet hatte.

Aubameyang war erst im September vom FC Barcelona nach London gewechselt, der Stürmer war der Wunschspieler des damaligen Trainers Thomas Tuchel. Wenige Tage später wurde Tuchel allerdings entlassen. Vor seiner Zeit in Spanien war Aubameyang vier Jahre beim FC Arsenal aktiv, von 2013 bis Januar 2018 ging er für den BVB auf Torejagd.