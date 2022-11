SPOX-Voting: Welche deutschen Teams kommen in der Champions League weiter?

Insgesamt vier deutsche Mannschaften sind ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Am heutigen Montag wurden die jeweiligen Gegner ausgelost. Wir fragen Euch: Welches Team kann den Sprung ins Viertelfinale schaffen?

Der FC Bayern München bekommt es mit Frankreichs Topklub Paris Saint-Germain zu tun, RB Leipzig spielt gegen den Top-Favoriten Manchester City, Borussia Dortmund trifft auf den FC Chelsea und Eintracht Frankfurt bekam die SSC Neapel zugelost.

"Wir wissen genau, was auf uns zukommt", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn nach der Auslosung in Nyon bei Sky, verwies aber auch auf die "guten Erinnerungen" an Paris: Im Finale 2020 hatten die Münchner den Henkelpott mit einem 1:0 gegen PSG gewonnen. Dennoch sei Paris "mit der schwerste Gegner, den man bekommen kann", sagte Kahn, auf dem Weg zum großen Finale in Istanbul werde es ein "Fifty-Fifty-Spiel".

"Auf uns wartet eine Top-Mannschaft", sagte BVB-Trainer Edin Terzic: "Mit Pierre-Emerick Aubameyang und Christian Pulisic treffen wir auf alte Bekannte. Wir freuen uns auf das Wiedersehen und wollen natürlich in die nächste Runde einziehen."

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sprach von einer "Mannschaft, die eine sehr gute Saison spielt. Es war klar, dass wir im Achtelfinale auf jeden Fall einen Brocken bekommen. Wir werden alles tun, um in die nächste Runde einzuziehen. Ich glaube aber, dass Neapel auch nicht so super happy ist, uns zu kriegen".

Insgesamt bekamen die deutschen Teams also vier Hammer-Gegner zugelost. Der Einzug ins Viertelfinale dürfte für alle vier Mannschaften kein Leichtes werden.

Doch was meint Ihr? Welche deutschen Teams schaffen den Sprung ins Viertelfinale und wer muss nach der Runde der letzten 16 schon die Koffer packen? Stimmt hier bei uns im Artikel ab!

