Kein zweites Barça: Sporting Lissabon lässt Plätze gegen Eintracht Frankfurt leer

Bei der Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon heute Abend (21 Uhr im Liveticker) wird in der portugiesischen Hauptstadt wohl der ein oder andere Platz leer bleiben.

50.095 Zuschauer passen in das Estadio José Alvalade, doch der Traditionsklub hat bis Montag laut dem kicker über 16.000 Tickets nicht verkaufen können. Die SGE hatte ihrerseits keinerlei Probleme, ihre etwas mehr als 2.500 zugestandenen Plätze zu verteilen.

Die übrigen Karten an die Gäste aus Deutschland zu verkaufen ist für Sporting aber keine Option. Im April dieses Jahres sorgten in der Europa League 30.000 Frankfurter Fans für einen Bonus gegen die Katalanen. Damit sich das nicht wiederholt, verzichten die Portugiesen lieber auf Einnahmen im sechsstelligen Bereich.

Während sich Trainer Oliver Glasner lieber nicht zu der Situation äußerte, sah Kevin Trapp kein Problem wegen fehlender Auswärts-Fans. "Es ist richtig, dass wir in Barcelona davon profitiert haben. Aber wir hatten auch schon andere Spiele gehabt, bei denen keine 30.000 im Auswärtsblock waren. Wir sind auch in der Lage, ohne Zuschauer und Support, der natürlich wichtig ist für uns, als Mannschaft das maximale rauszuholen. Irgendwo schade, natürlich. Aber es ist nichts, was uns irgendwo beeinflussen wird", sagte der Vizekapitän der SGE vor dem Spiel.

Die Eintracht muss das Auswärtsspiel in Lissabon gewinnen, um ins Achtelfinale der Königsklasse einzuziehen. Andernfalls könnten die Hessen sogar auf den letzten Platz der Gruppe abrutschen und nicht im Europapokal überwintern.

Eintracht Frankfurt - Die Gruppe D im Überblick