Borussia Dortmund empfängt heute am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase den FC Sevilla. Wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Macht Borussia Dortmund bereits am heutigen Dienstag, 11. Oktober, den Einzug in die K.o-Phase der Champions League 2022/23 fix? Sollte Manchester City im zweiten Spiel der Gruppe G beim FC Kopenhagen nicht verlieren, kann der BVB mit einem Heimsieg gegen den FC Sevilla im Signal Iduna Park Sevilla vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale schaffen.

"Wir sind alle heiß auf das Achtelfinale und wollen einen Meilenstein setzen", sagte Nationalspieler Niklas Süle. Spielbeginn ist um 21 Uhr.

Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg in Sevilla am vergangenen Mittwoch will der BVB nun nachlegen und seinen Teil zum Erreichen des Achtelfinals erfüllen. Das Selbstvertrauen ist nach dem 2:2 in letzter Minute gegen den FC Bayern in der Bundesliga groß. "Es ist wichtig, dass wir uns auf uns und unsere Stärken konzentrieren. Wenn wir diese auf den Platz bekommen, werden wir ihnen wieder Probleme bereiten", glaubt BVB-Trainer Edin Terzic.

Unmittelbar nach der Niederlage gegen den BVB trennte sich Sevilla von Trainer Julen Lopetegui. Im ersten Spiel unter Nachfolger Jorge Sampaoli gab es ein 1:1 gegen Athletic Bilbao.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Sevilla heute live im TV und Livestream? Tabelle der Gruppe G

Platz Mannschaft Spiele Diff. Pkt. 1 Manchester City 3 10 9 2 Borussia Dortmund 3 5 6 3 FC Sevilla 3 -7 1 4 FC Kopenhagen 3 -8 1

© getty Der BVB gewann vor Wochenfrist das erste Duell gegen den FC Sevilla.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Sevilla heute live im TV und Livestream?

Live im frei empfangbaren Fernsehen ist BVB vs. FC Sevilla heute nicht zu sehen, und auch Abonnenten von DAZN schauen in die Röhre. Die Übertragungsrechte exklusiven Übertragungsrechte liegen nämlich bei Amazon Prime.

Mit Amazon Prime Video gibt es in Deutschland seit der vergangenen Saison einen neuen Anbieter, der Spiele der Champions League überträgt. Der Amazon-Dienst zeigt jeden Dienstag eine Partie exklusiv live. Heute fiel die Wahl auf BVB vs. FC Sevilla. Die Übertragung mit Moderator Sebastian Hellmann, den Kommentatoren Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes sowie den Experten Kim Kulig und Matthias Sammer beginnt um 20 Uhr.

Wie DAZN ist auch Amazon Prime dieses Angebot ist kostenpflichtig. Ihr benötigt Ihr ein Amazon-Konto und eine Prime-Mitgliedschaft. Das Amazon-Konto gibt es kostenlos, die Prime-Mitgliedschaft kostet im Monatsabo 8,99 Euro und im Jahresabo 89,99 Euro. Bei Amazon Prime Video gibt es aber einen kostenlosen Gratismonat.

Der Livestream kann über die Prime Video App auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Smart TV, Spielkonsolen, ...) abgerufen werden und auch am PC oder Notebook über www.amazon.de/primevideo.

Hier könnt Ihr Prime-Mitglied werden oder das Probeabo abschließen!

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Sevilla heute live im TV und Livestream? Das Gruppenspiel im Liveticker

Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr garantiert nichts von der Partie. Bereits weit vor Spielbeginn erfahrt Ihr dort die Aufstellungen und sie neuesten Infos.

Hier geht's zum Liveticker BVB - FC Sevilla.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Sevilla heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. FC Sevilla

Borussia Dortmund vs. FC Sevilla Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4

Datum: 11. Oktober 2022

11. Oktober 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Livestream: Amazon Prime Video



Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Sevilla heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund muss wohl auch gegen den FC Sevilla auf Kapitän Marco Reus verzichten. "Ich bin eher pessimistisch, dass es reicht", sagte Trainer Terzic. Gregor Kobel steht derweil vor der Rückkehr ins Tor.

Borussia Dortmund: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can - Bellingham, Özcan - Adeyemi, Malen - Moukoko

Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can - Bellingham, Özcan - Adeyemi, Malen - Moukoko FC Sevilla: Bono - Montiel, Nianzou, Marcao, Acuna - Jordan, Gudelj - Rakitic, Isco, Gomez - Dolberg

Champions League, 4. Spieltag: Spiele am Dienstag