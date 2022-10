In der Champions League wird heute die erste Hälfte des 5. Spieltags der Gruppenphase absolviert. SPOX wirft jedoch schon mal einen Blick in die Zukunft und liefert Infos zum bevorstehenden Achtelfinale. Datum, Termine, Auslosung - hier gibt es die Antworten.

Am heutigen Dienstag, den 25. Oktober, findet im Rahmen der Champions-League-Gruppenphase der 5. Spieltag statt. 16 Mannschaften sind in acht Partien im Einsatz, zwei davon werden um 18.45 Uhr, die restlichen sechs um 21 Uhr angepfiffen. Morgen finden weitere acht Begegnungen statt - zu denselben Uhrzeiten wie heute.

Champions League: Die Spiele des 5. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Di., 25.10. 18.45 Uhr RB Salzburg FC Chelsea DAZN Di., 25.10. 18.45 Uhr FC Sevilla FC Kopenhagen DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr Dinamo Zagreb AC Milan DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr RB Leipzig Real Madrid DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr Celtic Glasgow Shakhtar Donezk DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr Borussia Dortmund Manchester City Amazon Prime Video Di., 25.10. 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Maccabi Haifa DAZN Di., 25.10. 21.00 Uhr Benfica Lissabon Juventus Turin DAZN Mi., 26.10. 18.45 Uhr Club Brügge FC Porto DAZN Mi., 26.10. 18.45 Uhr Inter Mailand Viktoria Pilsen DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Ajax Amsterdam FC Liverpool DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr SSC Neapel Glasgow Rangers DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Atletico Madrid Bayer Leverkusen DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr FC Barcelona FC Bayern München DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Eintracht Frankfurt Olympique Marseille DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Tottenham Hotspur Sporting Lissabon DAZN

Während sich die Vorrunde also langsam dem Ende nähert, blickt SPOX bereits in die Zukunft auf die Achtelfinalrunde und die damit beginnende K.o.-Phase.

Wann ist das Achtelfinale der Champions League? Datum, Termine, Auslosung

Die sechs Runden lange Gruppenphase findet am 2. November 2022 ihr Ende. Die acht Gruppenersten und -zweiten ziehen danach ins Achtelfinale. Bis die K.o.-Phase losgeht, dauert es jedoch etwas, in der Zwischenzeit verlagert sich der Fokus auf die Weltmeisterschaft in Katar. Die Champions League wird dann erst im neuen Kalenderjahr fortgesetzt. Die Achtelfinal-Hinspiele steigen nämlich am 14., 15., 21. und am 22. Februar 2023, die Rückspiele werden am 7., 8., 14. und am 15. März 2023 absolviert.

CR7 nur auf der Bank: Diese Top 11 könnte 2023 ablösefrei wechseln © getty 1/23 Ilkay Gündogan feiert am 24. Oktober seinen 32. Geburtstag. Sein Vertrag bei Manchester City läuft 2023 aus. © getty 2/23 Zu diesem Anlass zeigt SPOX eine Top-11 der am Saisonende ablösefreien Spieler. © getty 3/23 TOR - DAVID DE GEA (31, Manchester United): Bei United ist der Keeper nicht unumstritten. Zudem buhlten die Red Devils um Kevin Trapp, der sich aber für einen Verbleib in Frankfurt entschied. Nun soll Betis Sevilla an de Gea Interesse zeigen. © getty 4/23 ABWEHR - MILAN SKRINIAR (27, Inter Mailand): Der Verteidiger ist laut transfermarkt.de mit einem Marktwert von 65 Mio. Euro der wertvollste Spieler mit auslaufendem Vertrag. Seit 2017 verteidigt er bei Inter, erneut soll PSG an ihm dran sein. © getty 5/23 MATS HUMMELS (33, Borussia Dortmund): Der 33-Jährige hatte in der Vorsaison mit Verletzungen zu kämpfen. In Niklas Süle und Nico Schlotterbeck bekam er beim BVB neue, jüngere Konkurrenz. Bezüglich seiner Zukunft gab sich Hummels aber entspannt. © getty 6/23 CAGLAR SÖYÜNCÜ (26, Leicester City): Der Ex-Freiburger hat sich in der Premier League etabliert und wurde zuletzt mit Top-Klubs wie Inter, Real Madrid oder Atlético Madrid in Verbindung gebracht. Ohne neuen Vertrag könnten die Begehrlichkeiten wachsen. © getty 7/23 MITTELFELD - NÉLSON SEMEDO (28, Wolverhampton Wanderers): Auf seiner Position zählt der Rechtsverteidiger (Marktwert: 20 Mio.) zu den Besten der Liga. Bei den Wolves war der Portugiese in den vergangenen beiden Jahren auch größtenteils gesetzt. © getty 8/23 JORGINHO (30, FC Chelsea): Der Europameister ist bei den Blues eine feste Größe, vor allem weil auch N’Golo Kanté verletzt ausfällt. Im Juli bekannte sich der Mittelfeldspieler zu Chelsea - doch wer weiß, wie sich die Situation nächstes Jahr darstellt? © getty 9/23 TONI KROOS (32, Real Madrid): Der Ex-Nationalspieler gewann dieses Jahr zum fünften Mal die Champions League und zieht auch weiterhin im Real-Mittelfeld die Fäden. Zuletzt gab es Gerüchte, dass seine Zeit bei Real im kommenden Jahr enden könnte. © getty 10/23 YOURI TIELEMANS (25, Leicester City): Der talentierte Belgier hat seinen Durchbruch in der Premier League geschafft. Für Leicester ist er ein wichtiger Spieler. Manchester United und der FC Arsenal sollen aber interessiert gewesen sein. © getty 11/23 RAPHAËL GUERREIRO (28, Borussia Dortmund): Der Portugiese galt zwischenzeitlich als Wechselkandidat, ist aber weiterhin als Linksverteidiger gesetzt. Gerüchte gab’s um einen Wechsel zu ManCity oder Juve. Aktuell könnte er 2023 ablösefrei gehen. © getty 12/23 ANGRIFF - LIONEL MESSI (33, Paris Saint-Germain): Während zwischenzeitlich über eine romantische Barça-Rückkehr spekuliert wurde, will Messi in seinem zweiten Jahr bei PSG noch mal angreifen. Wie es danach weitergeht, bleibt abzuwarten. © getty 13/23 KARIM BENZEMA (34, Real Madrid): Der Franzose war im vergangenen Jahr in bestechender Form - aber auch sein Vertrag bei Real Madrid läuft aus. Verlängert der Ballon-d'Or-Gewinner nochmal? © getty 14/23 ERSATZ - TOR - YANN SOMMER (33, Borussia Mönchengladbach): Auch bei ihm läuft das Arbeitspapier 2023 aus. Die Borussia will natürlich verlängern, aber auch der Schweizer? Gladbach sei seine Familie, aber er mache sich Gedanken, sagte er der Bild. © getty 15/23 ABWEHR - STEFAN DE VRIJ (30, Inter Mailand): 2018 kam der Niederländer ablösefrei von Lazio Rom, im nächsten Jahr könnte er ablösefrei gehen. Doch laut Gazzetta gilt eine Vertragsverlängerung de Vrijs als wahrscheinlich. © getty 16/23 MITTELFELD - IKAY GÜNDOGAN (31, Manchester City): Er stieg jüngst zum Kapitän bei ManCity auf. Als "große Ehre" bezeichnete er die Wahl seiner Teamkollegen. Sein Vertrag läuft allerdings aus, Barça wäre eine Option, seine Zukunft ließ er offen. © getty 17/23 N’GOLO KANTÉ (31, FC Chelsea): Der französische Weltmeister fehlt den Blues aktuell - und könnte nach derzeitigem Stand im nächsten Jahr ablösefrei wechseln. Das dürften die Blues aber verhindern wollen, die Tendenz geht Richtung Verlängerung. © getty 18/23 THOMAS LEMAR (26, Atlético Madrid): Einst von vielen großen Klubs umworben, ist er bei Atlético ein wichtiger Kaderspieler. Laut Marca sollte er im Sommer sogar verlängern - hat er bisher aber nicht. © getty 19/23 NABY KEÏTA (27, FC Liverpool): In England gab es unlängst Spekulationen um einen möglichen Wechsel zum BVB im nächsten Jahr, falls Jude Bellingham gehen sollte. Nach Informationen von SPOX und GOAL will Liverpool aber alles für eine Verlängerung tun. © getty 20/23 ANGRIFF - CRISTIANO RONALDO (37, Manchester United): Im Sommer forcierte CR7 seinen Abgang öffentlich, diversen Klubs soll er angeboten worden sein, darunter auch Bayern und Dortmund. Alle sagten ab. Ronaldo ist noch immer in Manchester. Zukunft? Offen. © getty 21/23 ROBERTO FIRMINO (30, FC Liverpool): Die Gerüchte um seinen Abschied im Sommer sind mittlerweile abgekühlt. Aber: Seinen 2023 auslaufenden Vertrag hat der Ex-Hoffenheimer auch noch nicht verlängert. © getty 22/23 MARCUS RASHFORD (Manchester United): Der Linksaußen legte mit United einen katastrophalen Start hin, kommt aber immerhin auf fünf Torbeteiligungen. Einem PSG-Wechsel erteilte er jüngst eine Absage. Dennoch endet sein Vertrag 2023. © getty 23/23 YOUSSOUFA MOUKOKO (17, Borussia Dortmund): Der BVB-Youngster ist der jüngste unter den Bald-Vertragslosen. Allerdings gilt Trainer Edin Terzic als Förderer Moukokos. Der BVB soll stark an einer Verlängerung interessiert sein.

Während die Spiele selbst noch in ferner Zukunft liegen, findet die Auslosung der Achtelfinalpartien viel früher statt, genauer gesagt am 7. November 2022. Während der Veranstaltung, die um 12 Uhr deutscher Zeit startet und im Haus des europäischen Fußballs in Nyon (Schweiz) über die Bühne geht, wird gezogen, welcher Gruppenerste auf welchen Gruppenzweiten trifft. Auch im Achtelfinale gilt bei der Ziehung: Mannschaften aus demselben Verband dürfen nicht gegeneinander antreten. Logischerweise ist auch eine Paarung zweier Mannschaften aus derselben Vorrundengruppe nicht erlaubt. Die Gruppenersten haben im Rückspiel des Achtelfinals Heimrecht.

Vor dem 5. Gruppenspieltag haben fünf Mannschaften bereits ihr Achtelfinalticket eingelöst:

FC Bayern München (GER)

Club Brügge (BEL)

Manchester City (ENG)

SSC Neapel (ITA)

Real Madrid (ESP)

© getty Die Achtelfinal-Paarungen der Champions League werden am 7. November ausgelost.

Champions League: Die wichtigsten Termine im Überblick