Sporting vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Jetzt zählt es! Am letzten Spieltag der Champions-League-Vorrunde hat Eintracht Frankfurt das Weiterkommen gegen Sporting Lissabon selbst in der Hand. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach einem mehr oder minder durchwachsenen Saisonstart schien die Eintracht zuletzt endlich ihren Rhythmus gefunden zu haben: Vier Siege fuhr die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner in Folge ein. Darunter der überwältigende 5:1-Kantersieg gegen Bayer Leverkusen und der zwingend notwendige 2:1-Erfolg gegen Marseille in der Champions League.

Am vergangenen Wochenende dann aber der Rückschlag: Trotz einer überaus engagierten Leistung mussten sich die Adler vor heimischer Kulisse mit 1:2 gegen den BVB geschlagen geben. Was nützt drückende Überlegenheit und ein Torschussverhältnis von 20:7, wenn man den Ball am Ende nicht über die Linie bekommt.

Dass den Hessen in den Schlussminuten des Topspiels zunehmend die Puste ausging, könnte einerseits an der ohnehin schon hohen Laufleistung das gesamte Spiel über liegen, andererseits aber auch daran, dass Glasner seine Zugpferde Rode, Lindström und Kamada allesamt schon deutlich vor Spielende vom Platz nahm. Grund dafür: das heutige Spiel gegen Sporting in der Königsklasse.

Welches Spiel im Einzelnen nun wichtiger ist, darüber lässt sich sicher streiten, dass das Match gegen die Portugiesen aber einen unheimlichen Stellenwert hat, kann wohl niemand anzweifeln. Nach fünf Spieltagen der Vorrunde steht die Eintracht mit sieben Punkten auf Platz drei, Lissabon grüßt dank des Sieges im direkten Duell (0:3) von Rang zwei. Will man in der Champions League also überwintern, dann zählt nur eines: ein Sieg.

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 6. Spieltag (Gruppenphase)

6. Spieltag (Gruppenphase) Datum: Dienstag, 1. November

Dienstag, 1. November Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Estadio José Alvalade in Lissabon

Sporting vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Ihr wollt das Spiel live verfolgen? Dann müsst Ihr Abonnentin oder Abonnent von DAZN sein. Der Streamingdienst besitzt nämlich die exklusiven Übertragungsrechte für die Partie. Alle Infos zu Übertragung und Abo findet Ihr im Folgenden.

Sporting vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Die einfachste Möglichkeit, das Duell live zu sehen, ist via Internet. Alles, was Ihr hier tun müsst, ist das entsprechende DAZN-Abonnement erwerben und schon könnt Ihr über Website oder App losstreamen. Neben den Spielen der Champions League umfasst die DAZN-Mitgliedschaft aber noch so viel mehr: Bundesliga, NBA, NFL, UFC, Darts und vieles mehr. Das alles bekommt Ihr für den Monatsbeitrag von 29,99 Euro oder für 19,99 Euro pro Monat im Jahrestarif. Hier geht's direkt zur Website.

Als Kommentator im Einsatz ist Marco Hagemann, ihm zur Seite steht Experte Sebastian Kneißl. Der Übertragungsbeginn ist für 20.15 Uhr vorgesehen.

Sporting vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute live im TV

Wer einen Receiver der Marke Sky Q besitzt, hat darüber hinaus auch die Möglichkeit, das Spiel im linearen Fernsehen zu schauen. In dem Fall könnt Ihr ganz einfach die beiden Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 zu Eurem regulären Programm hinzubuchen. Alle Infos dazu findet Ihr auf dieser Seite.

Wer für diese Voraussetzungen bereits gesorgt hat, kann ab 20.55 Uhr den den ersten der zwei Sender einschalten. Das Match folgt direkt im Anschluss an die frühere Partie Bayer Leverkusens und dem FC Brügge.

Sporting vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute im Liveticker bei SPOX

Wie immer haben wir auch noch eine dritte Option für Euch in petto, die darüber hinaus noch komplett kostenfrei kommt: den Liveticker von SPOX. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen relevanten Geschehnissen in Lissabon. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Sporting Lissabon vs. Eintracht Frankfurt

Sporting vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle in Gruppe D

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Tottenham Hotspur 5 2 2 1 6:5 1 8 2 Sporting CP 5 2 1 2 7:7 0 7 3 Eintracht Frankfurt 5 2 1 2 5:7 -2 7 4 Olympique Marseille 5 2 0 3 7:6 1 6

