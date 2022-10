Das Topspiel am 12. Spieltag der Bundesliga bestreiten am heutigen Abend Eintracht Frankfurt und der BVB. Hier könnt Ihr das gesamte Spiel im Liveticker erleben.

Eintracht Frankfurt gegen BVB! So lautet heute das Topspiel am 12. Bundesliga-Spieltag. Wer gewinnt am Abend das Duell der beiden Champions-League-Teilnehmer? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Eintracht Frankfurt vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit Eintracht Frankfurt und dem BVB duellieren sich heute in der Bundesliga zwei Spitzenteams. Die Leistung eines Spitzenteams zeigte der BVB am vergangenen Spieltag beim 5:0-Erfolg über den VfB Stuttgart. Und auch die SGE war in der vergangenen Woche erfolgreich: Das Team von Oliver Glasner besiegte Borussia Mönchengladbach mit 3:1. Eine ausgeglichene Partie erwartet uns heute in Frankfurt, die Eintracht und den BVB trennen aktuell in der Tabelle nämlich nur ein Zähler.

Vor Beginn: Der Anpfiff des heutigen Abendspiels erfolgt um 18.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB.

Eintracht Frankfurt vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Jakic, Ndicka - Dina Ebimbe, Pellegrini - Kamada, Sow - Lindström, M. Götze - Kolo Muani

BVB: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, T. Hazard - Bellingham, Özcan - Adeyemi, Brandt, Malen - Moukoko

Eintracht Frankfurt vs. BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB überträgt Sky am heutigen Abend auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD live und in voller Länge im Pay-TV. Als Kommentator ist heute Wolff Fuss für Sky im Einsatz.

Alternativ seht Ihr heute die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB im Livestream mit WOW oder der Sky-Go-App.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

