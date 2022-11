Real Madrid vs. Celtic, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Real Madrid trifft heute in der Champions League auf den schottischen Meister Celtic Glasgow. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am vergangen Champions-League-Spieltag kassierte Real Madrid beim 2:3 gegen RB Leipzig nicht nur die erste Niederlage in der Königsklasse, sondern auch in der ganzen Saison. Nichtsdestotrotz liegt der amtierende Champions-League-Sieger in der Gruppe F weiterhin in Führung - das Achtelfinale haben die Madrilenen ebenfalls bereits erreicht.

Wichtig ist die Partie am heutigen Mittwoch, den 2. November, gegen Celtic Glasgow um 18.45 Uhr jedoch trotzdem. Da der Vorsprung auf den Zweiten aus Leipzig nur einen Punkt beträgt, muss noch die Tabellenführung verteidigt werden, um im Achtelfinale dann gegen einen auf Papier schwächeren Gegner, einen Gruppenzweiten, zu treffen. Real Madrid gegen Celtic wird im Estadio Santiago Bernabéu (Madrid) ausgetragen. Die Französin Stephanie Frappart kümmert sich als Schiedsrichterin für Recht und Ordnung auf dem Platz.

Real geht als Favorit ins letzte Gruppenspiel gegen die Schotten, die bereits ausgeschieden sind: In der Hinrunde setzten sich Toni Kroos und Co. auswärts mit 3:0 durch.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Real Madrid 5 3 1 1 10:5 5 10 2 RB Leipzig 5 3 0 2 9:9 0 9 3 FC Schachtjor Donezk 5 1 3 1 8:6 2 6 4 Celtic FC 5 0 2 3 3:10 -7 2

© getty Real Madrid gewann das Hinspiel mit 3:0.

Real Madrid vs. Celtic, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

In Deutschland gibt es nur eine Möglichkeit, Real Madrid gegen Celtic Glasgow heute live und in voller Länge zu verfolgen - die Übertragungsrechte dafür liegen beim Streamingdienst DAZN, der auch die anderen sieben Partien heute Abend überträgt. Um keine Sekunde zu verpassen, müsst Ihr um 18.45 Uhr einschalten, zur selben Uhrzeit meldet sich dann Kommentator Daniel Günther, der Euch durch die Begegnung führt.

Ihr wollt jedoch auch das Parallelspiel und die sechs Partien mit Anpfiff um 21 Uhr im Auge behalten? Dann ist auch diesbezüglich DAZN der richtige Ansprechpartner. Ab 18.15 Uhr wird nämlich eine Konferenz angeboten, so könnt Ihr unter anderem auch die wichtigsten Szenen von FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund sehen.

Die Champions League ist nur ein Bruchteil von dem, was DAZN im Livestream zeigt. Was Fußball betrifft, werden auch Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und noch mehr angeboten. In Sachen Sportarten gehören auch Tennis, US-Sport (NBA und NFL), Darts, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen, Wrestling, Wintersport und Handball dazu.

Doch gratis ist der Zugriff darauf nicht, vielmehr wird ein Abonnement benötigt, das mit einem Preis in Höhe von 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr versehen ist.

Real Madrid vs. Celtic, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Real Madrid vs. Celtic, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Die, die kein DAZN-Abo haben, können das Champions-League-Spektakel bei SPOX im Liveticker mitverfolgen. Zudem wird die Mittwochskonferenz auch in Form eines Livetickers angeboten.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Real Madrid vs. Celtic Glasgow.

Hier geht es zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

Real Madrid vs. Celtic, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Real Madrid vs. Celtic Glasgow

Real Madrid vs. Celtic Glasgow Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 6

6 Datum: 2. November 2022

2. November 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Santiago Bernabéu, Madrid

Santiago Bernabéu, Madrid Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

