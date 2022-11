Das letzte Gruppenspiel in dieser Champions-League-Saison bestreitet der BVB am heutigen Abend gegen Kopenhagen. Alle Informationen zu der Übertragung des Duells und wo Ihr die Begegnung des 6. Champions-League-Gruppenspieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Mittwochabend, den 2. November, gastiert der BVB am 6. Champions-League-Gruppenspieltag beim FC Kopenhagen. Das Duell in der Gruppe G beginnt um 21.00 Uhr im Parken-Stadion in Kopenhagen.

Der BVB steht sicher im Achtelfinale der Champions League. Durch ein 0:0 am vergangenen Champions-League-Spieltag gegen Manchester City sicherte sich das Team von Edin Terzic den zweiten Rang in der Tabelle, von diesem kann der BVB auch nicht mehr verdrängt werden. Sportlich hat die heutige Begegnung mit dem FC Kopenhagen wenig Bedeutung, die Platzierungen in der Gruppe G stehen vor dem 6. Spieltag der Königsklasse nämlich schon fest.

Die Möglichkeit besteht, dass Edin Terzic am heutigen Abend rotiert und damit einige seiner Stammspieler schont. Dennoch wird der BVB nichts unversucht lassen, um auch im Rückspiel gegen den FC Kopenhagen einen Sieg einzufahren. Das Hinspiel gewann der BVB vor heimischer Kulisse mit 3:0. Gelingt dem BVB am Abend ein ähnlich starker Auftritt gegen den FC Kopenhagen wie am 1. Gruppenspieltag der Champions League?

Kopenhagen vs. BVB, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Grabara - Jelert, Lund Jensen, Vavro, Sörensen - Stamenic - Claesson, Lerager - Bardghji, Daramy - Cornelius BVB: Kobel - Passlack, Hummels, N. Schlotterbeck, Rothe - Can, Özcan - M. Wolf, Reyna, Malen - Modeste

Kopenhagen vs. BVB, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Kopenhagen und dem BVB zeigt DAZN am heutigen Abend exklusiv im TV und Livestream. Alle Champions-League-Duelle des Tages überträgt der TV-Sender live und in voller Länge.

© getty Der BVB steht als Zweiter der Gruppe G sicher in der Ko.-Runde der Champions League.

Auf DAZN 1 seht Ihr Kopenhagen vs. BVB heute live im Pay-TV ab 20.55 Uhr. Das Kommentatoren-Duo bilden für DAZN Lukas Schönmüller und Experte Tim Borowski. Max Siebald ist als Reporter im Einsatz. Die Begegnung zwischen Kopenhagen und dem BVB könnt Ihr zudem in der Konferenz live erleben. Die Champions-League-Konferenz von DAZN beginnt im TV um 18.15 Uhr auf DAZN 2.

Im Livestream überträgt DAZN heute das Duell zwischen Kopenhagen und dem BVB ebenfalls live und vollumfänglich. Im Livestream beginnen die Vorberichte zu dem Europapokalspiel schon um 20.45 Uhr. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser. Die Konferenz des TV-Senders seht Ihr dort ebenfalls im Livestream, genauso wie die Highlights aller Champions-League-Duelle des Tages.

Ein Abonnement schlägt bei DAZN mit 29,99 Euro oder 274,99 Euro im Jahr zur Buche. Neben der Champions League überträgt DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Ligue 1, die Serie A, die Primera Division, die NBA, die NFL, Handball, Boxen, MMA, Tennis und noch viele weitere Sporthighlights.

© getty Im Hinspiel gegen den Kopenhagen gab sich der BVB keine Blöße und gewann die Partie souverän mit 3:0. Gelingt dem Team von Edin Terzic heute erneut ein Sieg?

Kopenhagen vs. BVB, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Das Champions-League-Duell zwischen Kopenhagen und dem BVB verfolgen wir hier bei SPOX in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Kopenhagen vs. BVB, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 6. Spieltag

Champions League, 6. Spieltag Duell: Kopenhagen vs. BVB

Kopenhagen vs. BVB Datum: 02. November

02. November Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Parken, Kopenhagen

Parken, Kopenhagen Übertragung im TV: DAZN 1, DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

