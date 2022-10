Inter vs. FC Barcelona, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Richtungsweisendes Spiel in Bayerns Champions League-Gruppe C: Inter trifft auf den FC Barcelona. Alles zur Übertragung und den Infos, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Vor dem Showdown am heutigen Dienstagabend zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona sind die Stimmungslagen in beiden Lagern unterschiedlich: Während die Teams in der Champions League mit drei Punkten aus den ersten zwei Spielen dastehen - für beide setzte es Niederlagen gegen den FC Bayern -, läuft es in der Liga für die Heimmannschaft aus der Modehauptstadt eher mäßig. Am vergangenen Wochenende setzte es eine 1:2-Niederlage im San Siro gegen die AS Rom, gleichbedeutend mit einem Platz im grauen Mittelfeld der Tabelle.

Anders bei Barca: Dank ihres Stürmerstars Robert Lewandowski setzte es einen weiteren Sieg in der Liga, man mischt endlich wieder ganz oben mit. Es läuft schon jetzt alles auf einen direkten Meisterschaftskampf mit dem ewigen Rivalen von Real Madrid hinaus.

Beide Mannschaften dürften mit hohen Erwartungen in das Topspiel des Dienstags in der Champions League gehen. Welches Team einen ersten großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen kann, könnt Ihr live miterleben. Wie das geht, zeigen wir Euch hier.

Inter vs. FC Barcelona, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Wie bei den meisten anderen Spielen in der Champions League, ist auch hier die Sport-Plattform DAZN für die Übertragung der Partie zuständig. Das Spiel am heutigen Dienstag, den 04. Oktober 2022, wird um 21.00 Uhr angepfiffen. Wenn Ihr das Spiel verfolgen möchtet, stehen Euch dabei folgende Kollegen zur Seite:

Kommentator: Franz Büchner

Experte: Benni Lauth

© getty Barca-Stürmer Robert Lewandowski entschied am Wochenende mit seinem Tor das Spiel bei RCD Mallorca.

Ihr könnt das Spiel einerseits auf einem Smart-TV-Gerät verfolgen, andererseits ist aber natürlich auch ein Streamen des Inhalts in der DAZN-App oder im Browser möglich.

Dafür benötigt Ihr allerdings in jedem Fall ein Abo, welches Euch monatlich 24,99 Euro oder jährlich 274,99 Euro kostet. Neben dem besten Live-Fußball (Bundesliga, Europas Topligen) könnt Ihr auf der Plattform ebenfalls US-Sport, Radsport, Tennis, Darts und vieles mehr schauen.

Inter vs. FC Barcelona, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Inter vs. FC Barcelona, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Solltet Ihr von der Option bei DAZN keinen Gebrauch machen können, bleibt Euch immer noch der SPOX-Liveticker. Dort verpasst Ihr garantiert keine entscheidende Spielszene.

Hier geht es direkt zum Liveticker des Spiels Inter vs. FC Barcelona.

Inter vs. FC Barcelona: Die Infos zum Spiel

Begegnung: Inter vs. FC Barcelona

Inter vs. FC Barcelona Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 3

3 Datum: 04. Oktober 2022

04. Oktober 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: San Siro, Mailand

San Siro, Mailand Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Inter vs. FC Barcelona: Die Gruppe C vor dem 3. Spieltag