Bayer Leverkusen trifft heute in der Gruppenphase der Champions League auf den portugiesischen Topklub FC Porto. Hier könnt Ihr die ganze Partie im Liveticker mitverfolgen.

Heute beginnt in der Champions League die dritte Spielrunde. Im Rahmen der Gruppenphase stehen sich der FC Porto und Bayer Leverkusen gegenüber. Wie werden die Punkte verteilt? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

FC Porto vs. Bayer Leverkusen: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auf die 0:1-Niederlage gegen Club Brügge zum Auftakt der Gruppenphase folgte am 2. Spieltag ein starker 2:0-Sieg gegen Atletico Madrid. Bayer Leverkusen liegt somit bei drei Punkten nach zwei Spielen und ist Zweiter. Nun geht es heute gegen den FC Porto, der einen schwachen Start in die Gruppenphase hingelegt hat und noch ohne Punkt in der Gruppe B dasteht.

Vor Beginn: Die Partie geht um 21 Uhr los, als Spielstätte dient das Estadio do Dragão in Porto.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Champions-League-Gruppenspiel am 3. Spieltag zwischen dem FC Porto und Bayer Leverkusen.

FC Porto vs. Bayer Leverkusen: Champions League heute im TV und Livestream

Um Porto gegen Leverkusen heute live und in voller Länge schauen zu können, braucht man Zugang zum Livestream-Angebot von DAZN. Der Streamingdienst bietet das Spektakel ab 20.45 Uhr an, Nico Seepe kommentiert dabei das Spielgeschehen, Sebastian Kneißl fungiert als Experte, Ann-Sophie Kimmel als Reporterin vor Ort.

Für DAZN wird ein Abonnement benötigt, das im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro kostet.

FC Porto vs. Bayer Leverkusen, Champions League: Offizielle Aufstellungen

Porto: Diogo Costa - Joao Mario, Pepe, David Carmo, Wendell - Uribe, Eustaquio, Bruno Costa, Pepê - Mehdi Taremi, Evanilson

Diogo Costa - Joao Mario, Pepe, David Carmo, Wendell - Uribe, Eustaquio, Bruno Costa, Pepê - Mehdi Taremi, Evanilson Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, C. Aranguiz, Hlozek, Diaby, Hudson-Odoi - Schick

Champions League: Gruppe B mit Bayer Leverkusen