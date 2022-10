FC Bayern München heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona live im TV und Livestream

Der FC Barcelona und der FC Bayern München treten heute in der Champions-League-Gruppenphase gegeneinander an. Ist das Spektakel im Free-TV zu sehen? Und wie lässt sich das Spiel überhaupt live im TV und Livestream verfolgen? SPOX sagt es Euch.

Mit 2:0 bezwang der FC Bayern München den FC Barcelona bei der Rückkehr von Robert Lewandowski in der Allianz Arena am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Seitdem sind einige Wochen vergangen, nun stehen sich die beiden Mannschaften wieder im selben Wettbewerb gegenüber, diesmal im Rahmen des 5. Spieltags und mit einer anderen Ausgangssituation: Der FC Bayern München gewann alle seine Spiele und führt die Gruppe C an. Nicht nur das - der deutsche Meister hat sich dadurch bereits zwei Runden vor Ende der Vorrunde ein Ticket fürs Achtelfinale sichern können und muss am heutigen Mittwoch (26. Oktober) nicht mehr so viel Gas geben wie der Gegner aus Spanien: Nur vier Zähler liegen auf der Habenseite des FC Barcelona - viel zu wenig. Das Champions-League-Aus ist so gut wie besiegelt, auch im zweiten Jahr hintereinander werden sich die Katalanen wohl mit der Europa League begnügen müssen.

Ausgetragen wird die Partie heute im Camp Nou in Barcelona. Pünktlich um 21 Uhr ertönt diesbezüglich der Anpfiff, Anthony Taylor ist Schiedsrichter. Um 18.45 Uhr treffen heute auch die anderen beiden Mannschaften der Gruppe C, Tottenham Hotspur und Viktoria Pilsen, aufeinander.

Champions League: Die heutigen Spiele des 5. Spieltags

Datum Anpfiff Heim Auswärts Übertragung Mi., 26.10. 18.45 Uhr Club Brügge FC Porto DAZN Mi., 26.10. 18.45 Uhr Inter Mailand Viktoria Pilsen DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Ajax Amsterdam FC Liverpool DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr SSC Neapel Glasgow Rangers DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Atletico Madrid Bayer Leverkusen DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr FC Barcelona FC Bayern München DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Eintracht Frankfurt Olympique Marseille DAZN Mi., 26.10. 21.00 Uhr Tottenham Hotspur Sporting Lissabon DAZN

© getty Der FC Bayern München ist noch ohne Punktverlust in der aktuellen Champions-League-Saison und steht bereits fix im Achtelfinale.

FC Bayern München heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona live im TV und Livestream

Vorneweg: FC Barcelona gegen FC Bayern München wird heute nicht im Free-TV übertragen. In der Spielzeit 2022/23 wird tatsächlich nur ein Spiel im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, und dabei handelt es sich um das Finale in Istanbul. Wer hochklassige Partien der Champions League live verfolgen möchte, wird stattdessen entweder bei DAZN oder bei Amazon Prime fündig - je nachdem, welcher Tag ist. An Dienstagen zeigt DAZN nämlich sieben Spiele, Amazon Prime dagegen nur eine Partie mit deutscher Beteiligung. Mittwochs sind sogar alle acht Gruppenspiele beim "Netflix des Sports" zu sehen, so auch Barcelona gegen Bayern München heute Abend.

Der Start der Vorberichterstattung erfolgt um 20.15 Uhr, Laura Wontorra übernimmt währenddessen die Moderation, Reporter ist Max Siebald, vor dem Anpfiff meldet sich dann Kommentator Jan Platte gemeinsam Sandro Wagner, dem Experten an seiner Seite.

Zusätzlich zum Einzelspiel bietet DAZN auch zwei Konferenzen an, mit denen Ihr mehrere Spiele gleichzeitig verfolgen könnt. Bei der Mittwochskonferenz sind alle acht Spiele zu sehen, bei der deutschen Mittwochskonferenz zuerst die beiden Partien mit Anpfiff um 18.45 Uhr, ab 21 Uhr dann nur die drei deutschen Spiele.

Mit der Champions League hört das DAZN-Repertoire noch lange nicht auf, die Primera Division, Ligue 1, Serie A sowie die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga gehören ebenfalls dazu. Dies gilt auch für Tennis, US-Sport (NFL und NBA), Darts, Handball, Motorsport, Wrestling und viele andere Sportarten.

Dafür wird jedoch ein Abonnement benötigt, das monatlich 29,99 Euro und jährlich 274,99 Euro verlangt.

FC Bayern München heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

FC Bayern München heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona im Liveticker

SPOX lässt sich das Spektakel natürlich nicht entgehen und tickert es detailliert von Anpfiff bis Abpfiff mit. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in Barcelona geschieht, ohne die Bilder aus dem Stadion zu sehen.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München.

Hier geht es zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

FC Bayern München heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Barcelona: ter Stegen - Sergi Roberto, Koundé, Marcos Alonso, Jordi Alba - S. Busquets - Gavi, Pedri - Ferran Torres, Lewandowski, Dembelé

ter Stegen - Sergi Roberto, Koundé, Marcos Alonso, Jordi Alba - S. Busquets - Gavi, Pedri - Ferran Torres, Lewandowski, Dembelé FC Bayern München: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Musiala, Coman - Choupo-Moting

FC Bayern München heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Barcelona vs. FC Bayern München

FC Barcelona vs. FC Bayern München Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 5

5 Datum: 26. Oktober 2022

26. Oktober 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Camp Nou, Barcelona

Camp Nou, Barcelona Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C