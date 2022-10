FC Barcelona vs. Inter, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute kommt es in der Gruppenphase der Champions League ein zweites Mal zu dem Duell zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

FC Barcelona mit Star-Neuzugang Robert Lewandowski steht in der Champions League bereits nach drei absolvierten Gruppenspielen unter Zugzwang. Nach der Hinrunde, in der man nur Viktoria Pilsen (5:1) bezwingen konnte, dafür gegen den FC Bayern München (0:2) und Inter Mailand (0:1) verlor, steht man in der Gruppe C aktuell auf Rang drei.

Am heutigen Mittwoch (12. Oktober) trifft Barcelona zum zweiten Mal auf Inter Mailand, nachdem sich die beiden Mannschaften am Dienstag vor acht Tagen in Mailand noch gegenüberstanden. Nun wird jedoch im Camp Nou in Barcelona gespielt. Die Partie wird vom Polen Szymon Marciniak geleitet, er pfeift voraussichtlich pünktlich um 21 Uhr zum Anstoß. Parallel dazu spielt der FC Bayern München gegen Viktoria Pilsen.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 3 3 0 0 9:0 9 9 2 Inter Mailand 3 2 0 1 3:2 1 6 3 FC Barcelona 3 1 0 2 5:4 1 3 4 Viktoria Pilsen 3 0 0 3 1:12 -11 0

FC Barcelona vs. Inter, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Wer das Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand heute live und in voller Länge schauen möchte, hat in Deutschland lediglich eine Option: DAZN. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte am Großteil der Champions League, mittwochs sind sogar alle Gruppenspiele zu sehen. So wird heute auf der Plattform um 21 Uhr Barcelona gegen Inter übertragen. Diesbezüglich setzt DAZN folgendes Personal ein:

Kommentator: Jogi Hebel

Jogi Hebel Experte: Jonas Hummels

Neben dem Einzelspiel werden beim "Netflix des Sports" auch zwei Konferenzen zum heutigen Champions-League-Abend angeboten - in einer sind alle acht Spiele zu sehen, in der anderen hauptsächlich die deutschen Spiele.

Außerdem ist die Champions League bei weitem nicht der einzige Fußballwettbewerb, den DAZN im Livestream anbietet. Auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Primera Division, Ligue 1 und zahlreiche Länderspiele gehören zum umfangreichen Livestream-Angebot von DAZN dazu. So auch Sportarten wie Handball, Darts, US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Boxen, MMA, Wrestling oder Radsport.

Um auf all dies Zugriff zu bekommen, wird ein Abonnement benötigt, das im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro kostet.

FC Barcelona vs. Inter, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

FC Barcelona vs. Inter, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Darüber hinaus lässt sich die Begegnung auch anders verfolgen - nämlich via Liveticker, den SPOX auf seiner Website anbietet. So verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Champions-League-Gruppenspiel zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand.

Hier geht es zur Champions-League-Konferenz.

