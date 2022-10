Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ein echter Knaller wartet am dritten Champions League-Spieltag auf Eintracht Frankfurt: Im heimischen Stadion wartet der englische Topklub Tottenham Hotspur auf die Hessen. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der Liga läuft's immer besser für Eintracht Frankfurt, und auch in der Champions League konnte man am zweiten Gruppenspieltag den ersten Sieg feiern: Das Auswärtsspiel bei Olympique Marseille lief zwar überaus chaotisch ab, am Ende stand allerdings ein ergebnistechnisch erfreulicher 1:0-Sieg der Hessen auf der Anzeigetafel.

Nach dem äußerst enttäuschenden ersten CL-Auftritt gegen Sporting Lissabon (0:3) steht die Eintracht nun auf Rang Drei der Tabelle - punktgleich mit Tottenham Hotspur, dem heutigen Gegner.

Dieser kommt anders als die SGE mit einer Niederlage aus der Liga angereist, im Nord-London-Derby mussten die Spurs eine empfindliche 1:3 Niederlage gegen Arsenal hinnehmen. Damit verpasste man zwar den Sprung an die Tabellenspitze, bleibt allerdings trotzdem auf einem guten dritten Platz in der Tabelle stehen.

© getty Jesper Lindström sicherte mit seinem Tor bei Olympique Marseille den ersten CL-Erfolg der Eintracht.

Wer kann sich am heutigen dritten Spieltag der Champions League weiter nach oben orientieren und einen großen Schritt Richtung Achtelfinale gehen? Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Sport-Plattform DAZN überträgt fast alle Partien der Champions League, allerdings nicht dieses Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur. Amazon Prime Video übernimmt für dieses Spiel nämlich die Ausstrahlung. Anpfiff ist - wie üblich - um 21.00 Uhr am Abend in der Commerzbank Arena in Frankfurt.

Das Abo für Amazon Prime kostet Euch 8,99 Euro monatlich oder aber 89,99 Euro im Jahrestarif.

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Partie bei Amazon Prime zu schauen, bleibt Euch immer noch der SPOX-Liveticker, mit dem Ihr garantiert die gesamten 90 Minuten über informiert bleibt.

Hier kommt Ihr direkt zum Liveticker des Spiels Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur.

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur: Alle Infos auf einen Blick

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Pilsen

Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Pilsen Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 3

3 Datum: 04. Oktober 2022

04. Oktober 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Commerzbank Arena, Frankfurt

Commerzbank Arena, Frankfurt Livestream: Amazon Prime Video



Liveticker: SPOX

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur: Die Tabelle der Gruppe D