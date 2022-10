In der Champions League geht es heute mit dem vierten Spieltag der Gruppenphase weiter. Wer zeigt / überträgt die Königsklasse heute aber live im TV und Livestream? DAZN oder Amazon Prime? Wir gegen Euch hier die Antworten.

Spiele der Champions League heute einzeln oder in der Konferenz verfolgen - Jetzt ein DAZN-Abo sichern!

Am heutigen Dienstag, 11. Oktober, erfolgt mit acht Spielen der Startschuss zum 4. Gruppenphasen-Spieltag der Champions League 2021/22.

Zwei Partien gehen heute mit deutscher Beteiligung über die Bühne. Borussia Dortmund empfängt den FC Sevilla, RB Leipzig spielt bei Celtic Glasgow. Diese beiden Spiele beginnen um 21 Uhr.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Mit DAZN und Amazon Prime sind auch in dieser Saison zwei Anbieter im Besitz der Live-Übertragungsrechte an den Gruppenspielen der Champions League. Während DAZN an jedem Spieltag 15 der 16 Partien exklusiv zeigt, macht dies Amazon Prime bei einer Partie - einem mit Erstwahlrecht bestimmten Dienstagsspiel. DAZN bietet zudem an beiden Tagen eine Konferenz an, Dienstags immer ohne das exklusive Spiel von Amazon Prime.

Am Dienstag zeigt Amazon Prime das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den FC Sevilla. Übertragungsbeginn via Amazon Prime Video ist um 20 Uhr. Das Amazon-Prime-Abonnement kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,99 Euro im Jahr - oder ihr nutzt das Angebot des kostenlosen Probemonats. Amazon Prime Video: Jetzt Probemonat sichern!

Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Konferenz bei DAZN

Für die Liveübertragung der anderen sieben Spiele ist DAZN zuständig. Zudem bietet der Streamingdienst eine Konferenz der sieben Spiele an. Für DAZN benötigt Ihr ein Abo. Die Kosten für dieses liegen bei 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Auch die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga liegen beim "Netflix des Sports". Freunde europäischer Topligen werden zudem mit zahlreichen Begegnungen aus der Primera Division, Ligue 1 und Serie A bestens versorgt. Darüber hinaus seht Ihr bei DAZN auch US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Darts, Handball, Boxen, MMA und viele Topevents aus weiteren Sportarten.

Möglich ist der Abruf der Livestreams über dazn.com, über die DAZN-App auf vielen Endgeräten und ebenfalls über die App auf vielen Smart-TVs.

Champions League: Die Spiele am Dienstag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Dienstag, 11. Oktober 18.45 Uhr FC Kopenhagen Manchester City DAZN Dienstag, 11. Oktober 18.45 Uhr Maccabi Haifa Juventus Turin DAZN Dienstag, 11. Oktober 21 Uhr Borussia Dortmund FC Sevilla Amazon Prime Video Dienstag, 11. Oktober 21 Uhr Celtic Glasgow RB Leipzig DAZN Dienstag, 11. Oktober 21 Uhr AC Mailand FC Chelsea DAZN Dienstag, 11. Oktober 21 Uhr Dinamo Zagreb RB Salzburg DAZN Dienstag, 11. Oktober 21 Uhr Shakhtar Donezk Real Madrid DAZN Dienstag, 11. Oktober 21 Uhr Paris Saint-Germain Benfica Lissabon DAZN

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Der Spieltag im Liveticker

Mit den Livetickern von SPOX könnt Ihr heute bei allen Spielen der Champions League hautnah dabei sein, auch wenn Ihr sie nicht via DAZN oder Amazon Prime Video verfolgen könnt. Zu jedem Spiel bieten wir einen Liveticker an, hinzu kommt ein der Konferenz-Liveticker.

Hier geht es zur Dienstagskonferenz.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

© getty DAZN zeigt heute sieben Spiele der Champions League exklusiv.

Champions League heute live: Tabellen E bis H

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E

Platz Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 RB Salzburg 3 1 5 2 FC Chelsea 3 2 4 3 AC Mailand 3 -1 4 4 Dinamo Zagreb 3 -2 3

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F

Platz Mannschaft Spiele Diff. Pkt. 1 Real Madrid 3 6 9 2 Skaktar Donezk 3 2 4 3 RB Leipzig 3 -3 3 4 Celtic Glasgow 3 -5 1

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G

Platz Mannschaft Spiele Diff. Pkt. 1 Manchester City 3 10 9 2 Borussia Dortmund 3 5 6 3 FC Sevilla 3 -7 1 4 FC Kopenhagen 3 -8 1

Champions League: Die Tabelle der Gruppe H