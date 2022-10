Die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2022/23 neigt sich dem Ende entgegen. Der Blick richtet sich damit schon auf das Achtelfinale der Champions League, welches im kommenden Jahr ausgetragen wird. Doch wann findet die Auslosung für das Achtelfinale statt? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit der Auslosung für das Achtelfinale der Champions League beginnt für die europäischen Spitzenteams die heiße Phase der Königsklasse. 16 Mannschaften duellieren sich im kommenden Jahr im Achtelfinale der Champions League. Die Begegnungen in der K.o.-Runde bestimmt die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League.

Champions League: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale?

Die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League findet am Montag, den 7. November, statt. Abgehalten wird die Ziehung im Haus des europäischen Fußballs in Nyon. Die Auslosung beginnt um 12.00 Uhr.

Fünf der sechs Champions-League-Gruppenspieltage haben die Mannschaften schon hinter sich. Tickets für das Achtelfinale der Champions League sicherten sich ganze zwölf Teams. Unter den sicheren K.o.-Teilnehmern befinden sich die Bundesligisten FC Bayern München und der BVB. Topfavoriten auf den Champions-League-Titel wie Manchester City, Titelverteidiger Real Madrid oder PSG sind ebenfalls für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert.

Vier Achtelfinalplätze sind in der Champions League noch zu vergeben. Zwei weitere Bundeligisten haben weiterhin Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde. So kämpfen am letzten Gruppenspieltag Eintracht Frankfurt und RB Leipzig noch um das Weiterkommen in der Champions League. Bayer Leverkusen ist hingegen ausgeschieden.

© getty Der FC Bayern München steht sicher im Achtelfinale der Champions League.

Die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League findet am 7. November im schweizerischen Nyon statt. Das Achtelfinale wird hingegen erst im kommenden Jahr ausgetragen. Die Achtelfinal-Hinspiele absolvieren die Teams im Februar 2023. Im März entscheidet sich schließlich welche Mannschaft in das Viertelfinale der Champions League einziehen.

Champions League: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale? - Die qualifizierten Teams im Überblick

Team Liga FC Bayern München Bundesliga Benfica Lissabon Liga Portugal Bwin FC Chelsea Premier League Club Brügge Jupiler Pro League BVB Bundesliga Inter Mailand Serie A Liverpool Premier League Manchester City Premier League SSC Neapel Serie A Paris Saint-Germain Ligue 1 FC Porto Liga Portugal Bwin Real Madrid Primera División

Champions League: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale? - Die Übertragung im TV und Livestream

Die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League seht Ihr am Montag, den 7. November, live im TV und Livestream auf gleich mehreren TV-Sendern. Im Pay-TV zeigt DAZN die Ziehung live und in voller Länge ab 11.45 Uhr auf DAZN 1. Ebenfalls im TV überträgt Sky die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League auf Sky Sport News (HD). Dort beginnt die Übertragung um 11.30 Uhr.

Im kostenlosen Livestream seht Ihr die Auslosung auf zdf.de oder in der ZDF-Mediathek ab 11.50 Uhr. Mit der Sky-Go-App und WOW habt Ihr als Sky-Kunden zudem Zugriff auf den Livestream von Sky.

DAZN überträgt die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League ebenfalls im Livestream. Diesen Livestream findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser. Neben der Champions League seht Ihr auf DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, MMA, Handball, Wintersport und noch viele weitere Sporthighlights. Ein DAZN-Abo kostet 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr.

Champions League: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale? - Der Zeitplan im Überblick

Achtelfinalauslosung: 7. November

7. November Achtelfinale: 14./15./21./22. Februar & 7./8./14./15. März 2023

14./15./21./22. Februar & 7./8./14./15. März 2023 Viertelfinal- und Halbfinal-Auslosung: 17. März 2023

17. März 2023 Viertelfinale: 11./12. & 18./19. April 2023

11./12. & 18./19. April 2023 Halbfinale: 9./10. & 16./17. Mai 2023

9./10. & 16./17. Mai 2023 Finale: 10. Juni 2023

Champions League: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale? - Der Liveticker von SPOX

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League im Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre