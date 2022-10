RB Leipzig ist heute in der Champions League bei Celtic Glasgow zu Gast. Hier gibt's die Partie des 4. Spieltags der Gruppenphase im Liveticker.

RB Leipzig ist in der Champions League bei Celtic Glasgow gefordert. Gelingt dem Bundesligisten der zweite Sieg gegen die Schotten in einer Woche? Das erfahrt Ihr hier in unserem Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Celtic vs. RB Leipzig: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Celtic am vergangenen Mittwoch will Leipzig heute nachlegen. Ein Sieg beim schottischen Meister Celtic (hat bisher nur einen Punkt) würde die Ausgangslage für die finalen Aufgaben stark verbessern.

Vor Beginn: Am 4. Spieltag der Gruppenphase steht dem Bundesligisten im Hexenkessel Celtic Park eine schwere Aufgabe bevor. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Celtic Glasgow und RB Leipzig in der Champions League.

Celtic vs. RB Leipzig: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Celtic: Hart - Juranovic, Carter-Vickers, Welsh, Taylor - Haksabanovic, O'Riley, Hatate - Abada, Giakoumakis, Jota

Hart - Juranovic, Carter-Vickers, Welsh, Taylor - Haksabanovic, O'Riley, Hatate - Abada, Giakoumakis, Jota RB Leipzig: Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Raum - Kampl, X. Schlager - Szoboszlai, Werner - Nkunku - Silva

Celtic vs. RB Leipzig: Champions League heute live im TV und Livestream

Live übertragen wird Celtic vs. RB Leipzig heute ab 20.45 exklusiv von DAZN auf dazn.com sowie in der DAZN-App. Ihr könnt den Livestream bei einer stabilen Internetverbindung also auch auf verschiedenen Endgeräten abrufen - und auch zuhause auf Eurem Smart-TV.

Für DAZN benötigt Ihr allerdings ein Abo, welches Euch entweder 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro jährlich kostet. Dafür bekommt Ihr auf der Plattform Spitzenfußball (Bundesliga, Europas Topligen), US-Sport, Radsport, Tennis, Darts und vieles mehr live zu sehen.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F