BVB vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League hat Borussia Dortmund heute den FC Sevilla zu Gast. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

BVB vs. FC Sevilla in der Champions League: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Nach dem 2:2 in der Bundesliga gegen den FC Bayern München steht für Borussia Dortmund am heutigen Dienstag, 11. Oktober, schon das nächste Pflichtspiel auf dem Programm. Am 4. Spieltag der Gruppenphase hat der BVB im Signal Iduna Park den FC Sevilla zu Gast. Los geht's um 21 Uhr.

Der BVB kann heute bereits die Qualifikation für das Achtelfinale fix machen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen den FC Sevilla und eine Niederlage des FC Kopenhagen gegen Manchester City. Trifft dies beides ein, hätte der BVB acht Punkte Vorsprung auf Sevilla und Kopenhagen und könnte von Platz zwei in der Gruppe G nicht mehr verdrängt werden.

Am vergangenen Mittwoch gewann Dortmund in Sevilla klar mit 4:1. Sevilla-Coach Julen Lopetegui wurde danach entlassen, heute wird das Team Jorge Sampaoli bereut. Bei seinem Einstand als neuer Coach musste sich der FC Sevilla in der spanischen Meisterschaft mit einem 1:1 gegen Bilbao begnügen.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G

Platz Mannschaft Spiele Diff. Pkt. 1 Manchester City 3 10 9 2 Borussia Dortmund 3 5 6 3 FC Sevilla 3 -7 1 4 FC Kopenhagen 3 -8 1

BVB vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Der Großteil der CL-Spiele in dieser Saison kann live bei DAZN verfolgt werden, das Spiel des BVB gegen den FC Sevilla heute aber nicht. Die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie liegen nämlich bei einem anderen Anbieter: Amazon Prime.

Um sich BVB vs. FC Sevilla heute via Amazon Prime Video ansehen zu können, bedarf es einer Prime-Mitgliedschaft. Diese kostet im Monatsabo 8,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo kann zum Preis von 89,99 Euro abgeschlossen. Neukunden können sich das Spiel heute nach Abschluss eines 30-tägigen Probemonats sogar kostenlos ansehen.

Der Livestream zu BVB vs. FC Sevilla kann auf jedem Smartphone oder Tablet auch von unterwegs oder über die Website von Amazon Prime Video auf einem PC oder Notebook abgerufen werden.

Die Übertragung zu BVB vs. FC Sevilla beginnt heute um 20 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentatoren: Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes

Jonas Friedrich, Benedikt Höwedes Experten: Kim Kulig, Matthias Sammer

BVB vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Wer sich BVB vs. FC Sevilla heute nicht live auf Amazon Prime Video ansehen kann, dem empfehlen wir den ausführlichen Liveticker von SPOX - oder unseren Konferenz-Liveticker.

BVB vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. FC Sevilla

Borussia Dortmund vs. FC Sevilla Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4

Datum: 11. Oktober 2022

11. Oktober 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Livestream: Amazon Prime Video



Liveticker: SPOX

Champions League: BVB vs. FC Sevilla - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can - Bellingham, Özcan - Adeyemi, Malen - Moukoko

Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can - Bellingham, Özcan - Adeyemi, Malen - Moukoko FC Sevilla: Bono - Montiel, Nianzou, Marcao, Acuna - Jordan, Gudelj - Rakitic, Isco, Gomez - Dolberg

Champions League, 4. Spieltag: Spiele am Dienstag