Borussia Dortmund kriegt es heute in der Champions League mit dem FC Kopenhagen zu tun. SPOX erklärt Euch in diesem Artikel, ob die Partie live im Free-TV zu sehen ist und wie Ihr die Partie überhaupt live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Champions-League-Gruppenphase steht kurz vor dem Ende, lediglich acht Spiele des 6. Spieltags müssen am heutigen Mittwoch, den 2. Oktober, noch absolviert werden, darunter auch Kopenhagen vs. Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben stehen seit dem 0:0-Unentschieden gegen Manchester City vergangene Woche als Zweiter der Gruppe D fest, womit auch das Achtelfinalticket bereits eingelöst wurde.

So kann der BVB, der das Hinspiel gegen die Dänen 3:0 gewann, das heutige Rückspiel etwas entspannter angehen. Um 21 Uhr stehen sich die beiden Mannschaften im Parken (Kopenhagen) gegenüber. Aliyar Aghayev aus Aserbaidschan ist dafür der Mann mit der Pfeife.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Manchester City 5 3 2 0 11:1 10 11 2 Borussia Dortmund 5 2 2 1 9:4 5 8 3 Sevilla FC 5 1 2 2 5:9 -4 5 4 FC Kopenhagen 5 0 2 3 0:11 -11 2

© getty Der BVB steht bereits fix im Achtelfinale der Champions League.

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen live im TV und Livestream

Nein, Kopenhagen gegen Dortmund wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Bis auf das Finale in Istanbul 2023 ist kein einziges Champions-League-Spiel im deutschen Free-TV zu sehen. Um die Königsklasse schauen zu können, werden DAZN und Amazon Prime benötigt. Was Kopenhagen vs. BVB betrifft, ist DAZN verantwortlich, da es sich um ein Mittwochsspiel handelt und Amazon Prime nur Dienstagsspiele überträgt.

Für Kopenhagen vs. BVB geht der Streamingdienst um 20.45 Uhr auf Sendung, die Zeit bis zum Anpfiff wird mit einer kurzen Vorberichterstattung überbrückt. Dabei wird Max Siebald als Reporter eingesetzt, Lukas Schönmüller kümmert sich um den Kommentar, Tim Borowski unterstützt ihn dabei mit seiner Expertise.

Das Einzelspiel ist nicht die einzige Übertragung, in der heute Szenen von Kopenhagen vs. Dortmund zu sehen sind. Auch in der DAZN-Mittwochskonferenz, die um 18.15 Uhr losgeht und den gesamten Spieltag abdeckt, werden Tore, Elfmeter und andere wichtige Ereignisse gezeigt.

Egal, ob Einzelspiel oder Konferenz - Ihr braucht auf alle Fälle ein Abonnement, damit Ihr die Livestreams von DAZN freischalten könnt. Die Kosten dafür betragen 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro im Jahr.

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen im Liveticker

Eine weitere Option, das Spiel live zu verfolgen, bietet SPOX an. Wir tickern das komplette Spielgeschehen detailliert mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Kopenhagen und Borussia Dortmund.

Hier geht es zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Kopenhagen: Grabara - Jelert, Lund Jensen, Vavro, Sörensen - Stamenic - Claesson, Lerager - Bardghji, Daramy - Cornelius

Grabara - Jelert, Lund Jensen, Vavro, Sörensen - Stamenic - Claesson, Lerager - Bardghji, Daramy - Cornelius Borussia Dortmund: Kobel - Passlack, Hummels, N. Schlotterbeck, Rothe - Can, Özcan - M. Wolf, Reyna, Malen - Modeste

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund

FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 6

6 Datum: 2. November 2022

2. November 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parken, Kopenhagen

Parken, Kopenhagen Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

