Bayer Leverkusen vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen will sich heute in der Champions League für die 0:2-Niederlage im Hinspiel gegen den FC Porto revanchieren. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Gruppenspiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Neu-Trainer Xabi Alonso ist mit einem 4:0-Sieg über den FC Schalke 04 in seine Zeit bei Bayer Leverkusen gestartet. Die erste Pflichtaufgabe hat er somit erledigt, der erste große Härtetest steht jedoch noch bevor. Lange muss er auf ein Spiel gegen eine Topmannschaft jedoch nicht warten, am heutigen Mittwoch, den 12. Oktober, trifft die Werkself nämlich im Rahmen des 4. Spieltags in der Champions-League-Gruppenphase auf den FC Porto, also auf die Mannschaft, gegen die Leverkusen noch vor etwas mehr als einer Woche 0:2 verlor. Fand das Spiel in der Hinrunde noch in Porto statt, so wird heute in der Leverkusener BayArena gespielt. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr, der Rumäne Istvan Kovacs sorgt dabei als Unparteiischer für Recht und Ordnung auf dem Platz.

In der Gruppe B ist noch alles drin, der FC Brügge aus Belgien führt die Tabelle überraschend ohne Punktverlust an, dahinter liegen dann drei Mannschaften - FC Porto, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid - punktgleich bei drei Zählern.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe B

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Brügge 3 3 0 0 7:0 7 9 2 FC Porto 3 1 0 2 3:6 -3 3 3 Bayer Leverkusen 3 1 0 2 2:3 -1 3 4 Atlético Madrid 3 1 0 2 2:5 -3 3

© getty Bayer Leverkusen musste sich dem FC Porto im Hinspiel mit 0:2 geschlagen geben.

Bayer Leverkusen vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Jedes einzelne Champions-League-Mittwochspiel wird auch in der Spielzeit 2022/23 ausnahmslos von DAZN übertragen, so auch Bayer Leverkusen gegen den FC Porto heute Abend. Die Vorberichte zum Spiel werden um 20.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff, ausgestrahlt, zeitgleich bekommt Ihr dann auch schon Reporterin Ann-Sophie Kimmel zu hören, das Spiel selbst wird von Michael Born kommentiert, Benny Lauth unterstützt ihn als Experte.

Ihr wollt nicht nur Leverkusen vs. Porto, sondern auch alle anderen heutigen Gruppenspiele im Auge behalten? Dann könnt Ihr auch das dank der Konferenz, die DAZN anbietet, tun. Um 18.15 Uhr geht sie los, alle acht Partien sind Teil dieser Sendung. Die Spiele der Bundesligisten sind dagegen in der Deutschen Mittwochskonferenz zu sehen.

Weiters bilden eine Menge anderer Wettbewerbe das große Fußballangebot von DAZN, darunter die Serie A, Ligue 1, Primera Division, Spiele der Bundesliga, Länderspiele sowie nationale Pokale. In Sachen Sportarten ist das "Netflix des Sports" ähnlich breit aufgestellt. Auf der Plattform werden nämlich auch zu folgenden Sportarten Livestreams angeboten: US-Sport (NFL und NBA), Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA, Boxen und Wrestling.

29,99 Euro kostet das dafür benötigte Abonnement im Monat, die Jahresvariante ist für 274,99 Euro zu haben.

Bayer Leverkusen vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Bayer Leverkusen vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute mit von der Partie, wenn Leverkusen und Porto ein zweites Mal aufeinandertreffen und liefert einen Liveticker zum Spiel, mit dem Ihr stets auf dem Laufenden seid, was das Spiel anbelangt. Zudem wird auch ein Liveticker zur Konferenz angeboten.

Hier geht es zum Champions-League-Gruppenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Porto.

Hier geht es zur Champions-League-Konferenz.

Bayer Leverkusen vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Amiri, C. Aranguiz, Demirbay, Bakker - Diaby, Hudson-Odoi - Schick

Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Amiri, C. Aranguiz, Demirbay, Bakker - Diaby, Hudson-Odoi - Schick Porto: Diogo Costa - Rodrigo Conceicao, Fabio Cardoso, David Carmo, Wendell - Uribe, Eustaquio - Otavio, Pepê - Mehdi Taremi, Evanilson

Bayer Leverkusen vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. FC Porto (Gruppe B)

Bayer Leverkusen vs. FC Porto (Gruppe B) Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4 (Gruppenphase)

4 (Gruppenphase) Datum: 12. Oktober 2022

12. Oktober 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Der heutige 4. Spieltag