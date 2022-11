Bayer Leverkusen empfängt zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase Club Brügge. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Am heutigen letzten Spieltag der Champions League muss Bayer Leverkusen gegen Club Brügge ran. Die Werkself will unbedingt noch den Europa-League-Platz erreichen. Dafür müssen Punkte her. SPOX bietet das Duell gegen den belgischen Topklub im Liveticker zum Mitlesen an.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Bayer Leverkusen vs. Club Brügge: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bayer Leverkusen ist zwar Letzter in der Gruppe B, kann jedoch immerhin noch den dritten Platz, der ein Überwintern in der Europa League verspricht, erreichen. Dafür darf Atletico Madrid, das aktuell mit einem Punkt Vorsprung auf Rang drei vor der Werkself liegt, gegen den FC Porto nicht gewinnen. Doch auch die Leverkusener müssen unbedingt punkten. Leicht wird es jedoch nicht, spielt man heute doch gegen den Ersten.

Vor Beginn: Die Partie wird um 18.45 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient die Leverkusener BayArena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Champions-League-Spiel am 6. Spieltag zwischen Bayer Leverkusen und Club Brügge.

Bayer Leverkusen vs. Club Brügge: Champions League heute im TV und Livestream

Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Club Brügge wird bei DAZN übertragen. Um 18.30 Uhr startet die Vorberichterstattung, wofür Ann-Sophie Kimmel als Reporterin vor Ort eingesetzt wird. In die Rolle des Kommentatoren schlüpft nachher Uli Hebel, der vom Experten Benny Lauth unterstützt wird. Parallel dazu wird beim Streamingdienst auch eine Konferenz angeboten.

Das DAZN-Abonnement ist für 29,99 Euro im Monat und 274,99 Euro im Jahr zu haben.

Bayer Leverkusen vs. Club Brügge, Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Amiri, Andrich, Bakker - Diaby, Hudson-Odoi - Schick

Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Amiri, Andrich, Bakker - Diaby, Hudson-Odoi - Schick Brügge: Mignolet - Buchanan, Boyata, Mechele, Meijer - C. Nielsen, Balanta - Skov Olsen, Vanaken, Sowah - Jutgla

Champions League: Die Tabelle der Gruppe B

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Brügge 5 3 1 1 7:4 3 10 2 FC Porto 5 3 0 2 10:6 4 9 3 Atlético Madrid 5 1 2 2 4:7 -3 5 4 Bayer Leverkusen 5 1 1 3 4:8 -4 4