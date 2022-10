AC Milan vs. Chelsea, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League kommt es heute in der Gruppe E zum Duell zwischen dem AC Mailand und dem FC Chelsea. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie des 4. Spieltags der Gruppenphase live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Du willst das Gruppenspiel in der Champions League zwischen dem AC Milan und Chelsea heute live verfolgen? Jetzt ein DAZN-Abonnement sichern!

Champions League: AC Milan vs. Chelsea - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

In der Champions-League-Gruppe E steht am heutigen Dienstag ein richtungsweisendes Spiel an: Der AC Milan empfängt Chelsea. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand.

Nach den ersten drei Spieltagen der Gruppenphase haben der italienische und der englische Topklub jeweils vier Punkte auf dem Konto. In der Tabelle liegen beide hinter RB Salzburg (5 Punkte) in Lauerstellung, der Vorsprung auf Dinamo Zagreb beträgt nur einen Punkt.

Am 3. Spieltag setzte sich die Blues mit 3:0 durch und schloss somit nach Punkten zu Milan auf. Der heutige Sieger macht einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E

Platz Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 RB Salzburg 3 1 5 2 FC Chelsea 3 2 4 3 AC Mailand 3 -1 4 4 Dinamo Zagreb 3 -2 3

AC Milan vs. Chelsea, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Auch am 4. Spieltag der CL-Gruppenphase gibt es von keinem Spiel Livebilder im Free-TV zu sehen.

Für das heutige Spiel zwischen dem AC Milan und Chelsea liegen die exklusiven Übertragungsrechte bei DAZN. Mit Ausnahme der heutigen Partie Borussia Dortmund vs. FC Sevilla könnt Ihr dort an diesem Spieltag auch alle weiteren Spiele der Königsklasse live verfolgen.

DAZN startet mit der Übertragung von AC Milan vs. Chelsea heute wenige Minuten vor dem Anpfiff. Kommentator des Spiels ist Flo Hauser. Bereits um 18.30 Uhr beginnt bei DAZN die Konferenz, in der dann später auch über das Top-Duell der Gruppe E berichtet wird.

Zugriff auf den Livestream zum Einzelspiel und der Konferenz habt Ihr auch von unterwegs über die DAZN-App auf Eurem Mobiltelefon oder über den Browser Eurer Wahl auch über den Laptop. Mit den meisten Smart-TVs ist es auch möglich, sich das Live-Bild über die App auf den großen Bildschirm zuhause zu holen.

Um das vielfältige Programm von DAZN, der Streamingdienst zeigt auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv, live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Die Preise: 29,99 Euro im Monat für das Monatsabo oder einmalig 279,99 Euro für das Jahresabo.

AC Milan vs. Chelsea, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Kai Havertz (links) will heute mit dem FC Chelsea gegen den AC Mailand nachlegen.

AC Milan vs. Chelsea, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf DAZN oder könnt Euch das Spiel dort heute nicht live ansehen? Dann nichts wie reingeklickt in den ausführlichen und kostenlosen Liveticker von SPOX. In diesem verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker AC Milan - Chelsea.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League, 4. Spieltag: Spiele am Dienstag