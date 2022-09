FC Bayern München vs. FC Barcelona! So lautete am heutigen Dienstag das Spitzenspiel in der Champions League. Doch wer zeigt / überträgt das Duell in der Gruppe C heute live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Mit dem FC Bayern München und dem FC Barcelona treffen am Abend in der Champions League zwei Schwergewichte des internationalen Fußballs aufeinander. Die Begegnung in der Gruppe C beginnt am heutigen Dienstagabend, den 13. September, um 21.00 in der Allianz-Arena in München.

Der FC Bayern München befindet sich in einer kleinen Ergebniskrise - zumindest in der Bundesliga. Nach drei Siegen zum Auftakt, reichte es für den FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach, Union Berlin und den VfB Stuttgart jeweils nur zu einem Unentschieden. In der Champions League zeigte sich das Team von Julian Nagelsmann dagegen tadellos. Dank einer tollen Leistung und eines bestens aufgelegten Leroy Sané, gewann der FC Bayern München am 1. Gruppenspieltag der Champions League mit 2:0 gegen Inter. Nun wartet mit dem FC Barcelona der wahrscheinlich ärgste Konkurrent um den 1. Platz in der Gruppe C auf den FC Bayern München.

Diesen haben die Gäste nämlich aktuell inne. Mit 5:1 fegte der FC Barcelona in der vergangenen Woche in der Königsklasse über Viktoria Pilsen hinweg. Der FC Barcelona hat im Vergleich zum FC Bayern München damit das bessere Torverhältnis, mit einem Unentschieden in München würde die Mannschaft von Xavi also Tabellenführer in der Gruppe C bleiben. Die Generalprobe vor dem heutigen Spiel gelang dem FC Barcelona zudem in der Liga beim 4:0-Erfolg gegen den FC Cadiz. Nervenaufreibend war die Partie, trotz der sportlich klaren Verhältnisse, dennoch. Fast eine Stunde lang musste das Spiel aufgrund eines medizinischen Notfalls unterbrochen werden. Welches Team kann die Allianz-Arena heute als Sieger verlassen?

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Barcelona in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: 2. Spieltag, Champions League

2. Spieltag, Champions League Partie: FC Bayern München vs. FC Barcelona

FC Bayern München vs. FC Barcelona Datum: 13. September

13. September Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: Allianz-Arena

Allianz-Arena Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Übertragung im Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Barcelona in der Champions League heute live im TV und Livestream?

Amazon Prime Video zeigt am heutigen Abend das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona exklusiv. Der Streamingdienst bietet dabei nur eine Übertragung im Livestream an, im TV könnt Ihr das Champions-League-Duell heute nicht sehen. Jeweils ein Gruppenspiel am Dienstag zeigt Amazon Prime Video in dieser Champions-League-Saison live und in voller Länge im Livestream, am heutigen Abend ist das die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona. Alle weiteren 15 Champions-League-Begegnungen des 2. Gruppenspieltags seht Ihr auf DAZN.

Um 20.00 Uhr startet der Streamingdienst am Abend mit den Vorberichte der Begegnung. Ab 21.00 Uhr kommentieren FC Bayern München vs. FC Barcelona am heutigen Dienstag für Amazon Prime Video Jonas Friedrich und Experte Benedikt Höwedes.

Ein Abonnement schlägt bei Amazon Prime Video mit jährlichen 69 Euro oder monatlichen 7,99 Euro zur Buche. Ein Abo bei dem Streamingdienst benötigt Ihr am heutigen Abend, um das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona live und vollumfänglich zu sehen. Alternativ könnt Ihr bei Amazon Prime Video einen kostenlosen Probemonat buchen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Barcelona in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Sané, Musiala - Müller, Mané

Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Sané, Musiala - Müller, Mané FC Barcelona: ter Stegen - Bellerin, Koundé, Garcia, Marcos Alonso - Busquets - Gavi, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Dembelé

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Barcelona in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona am heutigen Abend im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Action auf dem Feld. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Champions League, 2. Spieltag: Die Gruppe C im Überblick