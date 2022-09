FC Barcelona: Spiel in Cadiz nach medizinischem Notfall fast eine Stunde unterbrochen

Das Gastspiel des FC Barcelona beim FC Cadiz wurde aufgrund eines medizinischen Notfalls in der Schlussphase unterbrochen. Erst nach rund 55 Minuten Pause konnte die Partie wieder aufgenommen werden.

Beim Stande von 2:0 für die Katalanen wurde die Generalprobe drei Tage vor Barcelonas Champions-League-Duell bei Bayern München unterbrochen, am Ende siegten Robert Lewandowski und Co. 4:0 (0:0). Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker nachlesen.

Offenbar spielten sich dramatische Szenen auf der Tribüne statt. Cadiz-Torwart Jeremias Ledesma warf sogar einen Defibrillator auf die Tribüne. Insgesamt knapp 20 Minuten verharrten die Spieler beider Teams auf dem Platz, einige Spieler beteten und blickten gebannt Richtung Tribüne, ehe sie vom Unparteiischen in die Kabinen geschickt wurden.

Erst nach über 40 Minuten Pause war klar, dass die Partie doch noch beendet wird. Als ein Sanitäter an der Seitenlinie in Richtung Kabine lief, wurde er von den Zuschauern mit Applaus bedacht.

Laut ESPN soll es sich um einen Herzinfarkt bei einem männlichen Zuschauer gehandelt haben. "Der Fan hat wieder Puls und wurde in einem Krankenwagen weggebracht", sagte Cadiz-Präsident Manuel Vizcaino. "Es ging hin und her, aber am Ende konnte er stabilisiert werden."

FC Barcelona übernimmt vorerst Tabellenführung

Um kurz vor 21 Uhr kehrten die Spieler schließlich auf den Platz zurück. Nach einer kurzen Aufwärmphase wurden die letzten gut zehn Minuten des Spiels ausgetragen. Barça erzielte durch Ansu Fati (86.) und Ousmane Dembélé (90.+2) noch zwei weitere Tore, jeweils nach Vorarbeit von Robert Lewandowski.

In der 65. Minute hatte der Weltfußballer und ehemalige Bayern-Stürmer seinen sechsten Saisontreffer erzielt. Der Pole war erst in der 57. Minute eingewechselt worden. Frenkie de Jong (55.) hatte zuvor für die Führung der Gäste gesorgt.

Mit 13 Punkten übernahm Barça zunächst die Tabellenführung von Real Madrid (12). Der Rekordmeister ist erst am Sonntag (14.00 Uhr) gegen Real Mallorca im Einsatz.

Cadiz hat nun seine fünf Auftaktspiele verloren und dabei schon 13 Gegentore kassiert. Von der Anfangsformation von Barca beim 5:1 gegen Viktoria Pilsen im Champions-League-Auftaktspiel am vergangenen Mittwoch wurden von Trainer Xavi nur Torwart Marc-Andre ter Stegen und de Jong in die Anfangs-Elf berufen.