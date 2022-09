Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Sporting in der Champions League heute live im TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt trifft heute zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison am gegen Sporting an. Doch wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Sporting heute live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Den heutigen Spieltag in der Champions League eröffnen um 18.45 Uhr unter anderem Eintracht Frankfurt und Sporting. Die Begegnung der Gruppe D wird am Mittwoch, den 07. September, im Deutsche Bank Park in Frankfurt ausgetragen.

1960! In diesem Jahr spielte Eintracht Frankfurt seine letzte Partie in der Königsklasse. Der Wettbewerb hieß damals noch Europapokal der Landesmeister. Seit dem konnte Eintracht Frankfurt international einige Erfolge feiern. Für die Champions League konnte sich die SGE nun durch den Europa-League-Sieg in der vergangenen Saison qualifizieren. Die Rückkehr in die Königsklasse feiert das Team von Oliver Glasner, der in Frankfurt aktuell hervorragende Arbeit leistet, am heutigen Abend gegen Sporting. Nach den Siegen über Werder Bremen und RB Leipzig dürfte Eintracht Frankfurt die Partie mit viel Selbstvertrauen beginnen.

Viel Selbstvertrauen dürfte Sporting nach dem schwachen Saisonstart in der Primeira Liga nicht haben. Als Zweitplatzierter der portugiesischen 1. Liga qualifizierte sich Sporting für die Champions-League-Saison 2022/23. In der Liga befindet sich die Mannschaft von Trainer Rúben Amorim aktuell dagegen im Tabellenmittelfeld. Zwei Siege in der Liga stehen zwei Niederlagen gegenüber, zudem holte Sporting ein Unentschieden. Gelingt den Gästen heute dennoch ein guter Start in die neue Champions-League-Saison?

Datum Anstoß Begegnung Anbieter 07. September 18.45 Uhr Ajax Amsterdam vs. Glasgow Rangers DAZN 07. September 18.45 Uhr Eintracht Frankfurt vs. Sporting Lissabon DAZN 07. September 21.00 Uhr SSC Neapel vs. FC Liverpool DAZN 07. September 21.00 Uhr Atletico Madrid vs. FC Porto DAZN 07. September 21.00 Uhr Club Brügge vs. Bayer Leverkusen DAZN 07. September 21.00 Uhr FC Barcelona vs. Viktoria Pilsen DAZN 07. September 21.00 Uhr Inter Mailand vs. Bayern München DAZN 07. September 21.00 Uhr Tottenham Hotspur vs. Olympique Marseille DAZN

DAZN zeigt die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting heute live im TV und Livestream. Alle Champions-League-Begegnungen der Gruppenphase überträgt DAZN am Mittwoch nämlich exklusiv.

Auf DAZN 1 seht Ihr das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting heute live und in voller Länge, die Übertragung beginnt um 18.00 Uhr. Im TV auf DAZN 2 könnt Ihr das Duell in der Gruppe D zudem in der Konferenz, mit den anderen Partien des Tages, ab 18.15 Uhr verfolgen.

Das DAZN-Team setzt sich am heutigen Abend aus Moderator Alex Schlüter, dem Experten Sandro Wagner und dem Reporter Daniel Herzog zusammen. Marco Hagemann ist zudem für den Kommentar des Spiels zuständig.

DAZN bietet Euch auch die Option die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting heute im Livestream zu verfolgen. Diesen findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser. Im Livestream seht Ihr zudem die deutsche Konferenz mit allen Partien mit deutscher Beteiligung ab 18.15.

Ein Abonnement kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat. DAZN bietet alternativ ein Jahres-Abo an, für das Ihr 274,99 Euro zahlt. DAZN zeigt neben der Champions League auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, MMA und noch viele weitere Highlights.

Eintracht Frankfurt: Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, C. Lenz - Dina Ebimbe, Sow - Knauff, M. Götze, Kamada - Kolo Muani

Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, C. Lenz - Dina Ebimbe, Sow - Knauff, M. Götze, Kamada - Kolo Muani Sporting: Adan - St. Juste, Coates, Goncalo Inacio - Pedro Porro, Ugarte, Morita, Matheus Reis - Trincao, Edwards, Pedro Goncalves

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting könnt Ihr am heutigen Abend auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Wenn Ihr das Duell heute also nicht live im TV oder im Livestream sehen könnt, könnt Ihr Euch auf uns verlassen. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

