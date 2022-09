Real Madrid vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag der Champions League ist RB Leipzig bei Real Madrid zu Gast. Wo Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Die Antwort liefert dieser Artikel.

Nachdem Leipzig mit der 1:4-Niederlage gegen Schachtjor Donezk alles andere als optimal in die aktuelle Champions-League-Saison gestartet ist, steht nun am 2. Spieltag der Königsklasse ein richtiger Brocken auf dem Programm: Titelverteidiger Real Madrid erwartet die Bullen.

Die Königlichen haben zum Auftakt der Gruppenphase ihr Pflichtprogramm erfüllt und Celtic Glasgow 3:0 geschlagen. Allerdings hat sich dabei Kapitän Karim Benzema eine Verletzung im Oberschenkel zugezogen und musste bereits nach 30 Minuten ausgewechselt werden. Wann er wieder fit sein wird, ist unklar, gegen Leipzig wird er allerdings nicht für Madrid auflaufen.

Ausgetragen wird das Duell im Estadio Santiago Bernabéu in der spanischen Hauptstadt. Der Anpfiff am heutigen Mittwoch ist für 21 Uhr angesetzt.

Real Madrid vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Wie die meisten Begegnungen in der Champions League wird auch das Duell zwischen Real Madrid und RB Leipzig live und exklusiv in voller Länge bei DAZN übertragen. Auf dem linearen TV-Sender DAZN2 wird ab 18.15 Uhr eine Konferenz ausgestrahlt, in der ab 21 Uhr auch Real vs. Leipzig zu sehen sein wird - das gesamte Spiel könnt Ihr nur im Livestream via der Website oder App von DAZN sehen. Dort wird das Team aus Kommentator Uli Hebel, Experte Jonas Hummels und Reporter Andres Veredas für Euch berichten.

Real Madrid vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Timo Werner und RB Leipzig bekommen es am 2. Spieltag der Champions League mit Real Madrid zu tun.

Real Madrid vs. RB Leipzig, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Natürlich werdet Ihr in Sachen Champions League auch bei SPOX versorgt, wir tickern alle Spiele der Königsklasse für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Real Madrid und RB Leipzig.

Real Madrid vs. RB Leipzig, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, F. Mendy - Tchouameni - Modric, Kroos - Fede Valverde, E. Hazard, Vinicius Junior

Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, F. Mendy - Tchouameni - Modric, Kroos - Fede Valverde, E. Hazard, Vinicius Junior RB Leipzig: Gulacsi - Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum - Laimer, X. Schlager - Nkunku, Forsberg, Szoboszlai - Werner

Champions League, Real Madrid vs. RB Leipzig: Die Tabelle in Gruppe F

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Schachtar Donezk 1 3 3 2 Real Madrid 1 3 3 3 RB Leipzig 1 -3 0 4 Celtic Glasgow 1 -3 0

© getty Karim Benzema hat sich am ersten Spieltag verletzt und steht gegen Leipzig nicht zur Verfügung.

Champions League, Übertragung 2. Spieltag: Die Sieger der vergangenen Jahre