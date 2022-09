RB Leipzig trifft am ersten Spiel der Champions-League-Gruppenphase auf Schachtjor Donezk. Hier könnt Ihr das Spektakel heute live verfolgen.

Die Champions League geht wieder los. Am Tag der Eröffnung ist auch RB Leipzig im Einsatz. Die Roten Bullen kriegen es heute am ersten Spieltag der Gruppenphase mit Schachtjor Donezk aus der Ukraine zu tun.

RB Leipzig vs. Schachtjor Donezk: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es ist soweit, in der Champions League wird wieder Fußball gespielt. Der erste Spieltag wird am heutigen Dienstag eröffnet. Von den fünf deutschen Teilnehmern ist neben Borussia Dortmund auch RB Leipzig im Einsatz. Die Roten Bullen kriegen es heute mit Schachtjor Donezk zu tun. Die Leipziger spielen aktuell jedoch nicht auf Champions-Legaue-Niveau. In der Liga konnte man von fünf nur ein Duell gewinnen, zudem kassierte man am vergangenen Spieltag eine 0:4-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt.

Vor Beginn: Die Begegnung wird um 21 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Champions-League-Spieltag! RB Leipzig trifft auf den ukrainischen Topklub Schachtjor Donezk.

RB Leipzig vs. Schachtjor Donezk: Champions League heute im TV und Livestream

Um die Übertragung des Champions-League-Spektakels kümmert sich heute der Streamingdienst DAZN. Dabei geht die Übertragung um 20.15 Uhr mit einer langen Vorberichterstattung los. Um 20.30 Uhr geht zudem auch die Konferenz los, wo alle Spiele, die um 21 Uhr angepfiffen werden, angeboten werden.

Dafür wird jedoch ein DAZN-Abonnement benötigt. Dieses kostet 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

RB Leipzig vs. Schachtjor Donezk, Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, Raum - Szoboszlai, Forsberg - Silva, Nkunku

Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, Raum - Szoboszlai, Forsberg - Silva, Nkunku Schachtjor Donezk: Trubin - Mykhaylychenko, Kryvtsov, Matviienko, Lucas Taylor - Sudakov, Stepanenko - Mudryk, Bondarenko, Petryak - Sikan

