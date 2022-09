Borussia Dortmund ist heute in der Champions League bei Manchester City gefordert. Hier könnt Ihr die Partie des 2. Spieltags der Gruppenphase im Liveticker verfolgen.

Manchester City vs. Borussia Dortmund - 0:0 Tore / Aufstellung Manchester City Ederson - Joao Cancelo, Akanji, Stones, Aké - Rodrigo, De Bruyne, Gündogan - Mahrez, Haaland, Grealish Aufstellung BVB A. Meyer - Süle, Can, Hummels - Meunier, Bellingham, Özcan, Guerreiro, Reus, Reyna - Modeste Gelbe Karten /

Manchester City vs. BVB: Champions League JETZT im Liveticker - 0:0

15.: Darüber hinaus findet das Abtasten eine Fortsetzung. Beide Mannschaften wirken sehr geduldig. Keiner will sich locken lassen oder gar ins offene Messer laufen.

13.: Joao Cancelo sucht sich auf links einen Weg, marschiert an der Grundlinie durch. Doch dabei rutscht ihm die Kugel ins Toraus, was mit etwas Verzögerung zu einem Abstoß für Dortmund führt.

10.: Inzwischen ist das ein vollständiges Belauern. Das Geschehen spielt sich zwischen den Strafräumen ab. Toraumszenen bleiben bislang komplett aus. Der BVB hat sich gut eingestellt.

8.: Jetzt verzeichnen die Dortmunder über einen längeren Zeitraum Ballbesitz. Besonders eilig haben es die Schwarz-Gelben dabei nicht.

6.: Erstmals deutet der BVB Konstruktivität an. Nach dem Ballverlust gehen die Borussen ins Gegenpressing, dennoch wechselt der Ballbesitz alsbald wieder dauerhaft zu den Citizens.

4.: Nach einem Diagonalball von Ilkay Gündogan sucht Riyad Mahrez auf rechts den Weg in den Sechzehner. Aus ungünstigem Winkel zieht dieser mit dem linken Fuß ab. Erneut agiert Meyer sehr sicher und fängt die Kugel

2.: Joao Cancelo bringt von der linken Seite eine erste Flanke an. Die fliegt aufs Tor zu und wird von Alexander Meyer sicher gehalten.

1.: Nach einer Schweigeminute für die verstorbene Queen Elizabeth II., ertönt nun der Anpfiff. Bei 16 Grad und bewölktem Himmel wird im Spielverlauf nicht mit Niederschlägen gerechnet.

Manchester City vs. BVB: Champions League JETZT im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Daniele Orsato. Der 46-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 51. Einsatz in der Champions League - inklusive Qualifikation. Zur Hand gehen ihm dabei als Assistenten die italienischen Landsleute Ciro Carbone und Alessandro Giallatini. Als vierter Offizieller verrichtet Luca Massimi seinen Dienst zwischen den Trainerbänken.

Vor Beginn: Zum fünften Mal stehen sich beide Klubs in einem Pflichtspiel gegenüber. Zuvor geschah das in der Gruppenphase 2012/2013, als dem BVB daheim der einzige Sieg gelang (1:0). Im Manchester holten die Borussen damals ein 1:1, wurden am Ende Gruppensieger und schafften es noch bis ins Finale (1:2 gegen Bayern München). Im Viertelfinale 2020/2021 behaupteten sich die Citizens mit zwei 2:1-Siegen und marschierten danach bis ins Endspiel (0:1 gegen Chelsea).

Vor Beginn: Manchester fing sich die einzige Saisonniederlage gleich zum Auftakt im Community Shield gegen den FC Liverpool ein (1:3). Wie im Jahr zuvor (0:1 gegen Leicester) verpassten die Skyblues diesen Titel also. Danach aber folgten sieben Pflichtspiele ohne Niederlage. In der Premier League ließ der Meister einzig in Newcastle (3:3) und bei Aston Villa (1:1) Punkte liegen. Tabellarisch muss man als Zweiter momentan lediglich dem FC Arsenal um einen Zähler den Vortritt lassen.

Vor Beginn: Im bisherigen Saisonverlauf fingen sich die Borussen bereits zwei schmerzliche Niederlagen ein. Vor allem die hergeschenkte 2:0-Führung zu Hause gegen Werder Bremen (2:3) sorgte für Aufsehen. Zuletzt hatten die Westfalen in Leipzig mit 0:3 das Nachsehen. Die übrigen sechs Pflichtspiele wurden gewonnen - drei davon auswärts. In der Bundesligatabelle werden die Schwarz-Gelben derzeit als Fünfter geführt. Da die Konkurrenz mitunter ebenfalls schwächelte, ist der Zug ganz nach vorn für den Vizemeister noch lange nicht abgefahren (zwei Punkte).

Vor Beginn: Unabhängig von den Personalien treffen hier zwei Sieger des Auftaktspieltages der Gruppe G aufeinander. Der Bundesligist landete gegen den FC Kopenhagen einen 3:0-Pflichterfolg. Manchester glänzte beim FC Sevilla und gewann eindrucksvoll mit 4:0. Der heutige Sieger würde sich also einen glänzende Ausgangsposition für den weiteren Verlauf der Gruppenphase schaffen. Sollte der BVB im Etihad verlieren, wäre das natürlich noch kein Beinbruch.

Vor Beginn: Wie gestern der FC Bayern München erleben also auch die Borussen ein recht zügiges Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Starstürmer. Während Robert Lewandowski in Barcelona erwartungsgemäß funktioniert, in der Allianz Arena aber Ladehemmungen zeigte, schlug Erling Haaland in Manchester ein wie eine Bombe. Der Norweger schießt auf der Insel alles in Grund und Boden, erzielte in acht Pflichtspielen bereits zwölf Tore und setzte mit zwei Hattricks in Folge sowie zehn Saisontreffern insbesondere in der Premier League neue Maßstäbe. Beim BVB kennt man die Qualitäten der skandinavischen Urgewalt, die Citizens aber haben noch viel mehr Spieler von Format in ihren Reihen. Einer davon ist mit Manuel Akanji ein weiterer Dortmunder Abgang des Sommers.

Vor Beginn: Angepfiffen wird die Partie des 2. Spieltags heute um 21 Uhr im Etihad Stadium.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie in der Champions League zwischen Manchester City und Borussia Dortmund.

Manchester City vs. BVB: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für Manchester City vs. BVB liegen exklusiv bei DAZN. Die Liveübertragung des Streamingdienstes beginnt um 20.15 Uhr mit einer detaillierten Vorberichterstattung, durch die Euch der Moderator vor Ort Alex Schlüter, der Experte Sami Khedira und der Reporter vor Ort Daniel Herzog begleiten. In die Rolle des Kommentatoren schlüpft danach Jan Platte. City vs. BVB wird zudem auch in der Mittwochskonferenz gezeigt, die bereits um 18.15 Uhr losgeht und unter anderem auch Real Madrid gegen RB Leipzig beinhaltet.

Für ein DAZN-Abo gilt es monatliche Beträge in Höhe von 29,99 Euro oder jährlich 274,99 Euro zu zahlen.

