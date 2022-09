Champions League live auf DAZN: Diese Spiele werden in der Gruppenphase im Livestream gezeigt

Ihr habt auch schon richtig Bock auf die anstehende Champions-League-Saison? Dann seid Ihr hier genau richtig. Wir verraten Euch, welche Spiele in der Gruppenphase im Livestream auf DAZN gezeigt werden.

Mit dem FC Bayern München, BVB, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt starten dieses Jahr fünf deutsche Mannschaften in die insgesamt 81. Champions-League-Saison. Die Spielzeit beginnt am kommenden Dienstag, dem 6. September, mit dem ersten Gruppenspieltag. Anfang November wird die Gruppenphase abgeschlossen, bevor es nach längerer Pause im neuen Jahr weitergeht mit der K.o-Runde.

Champions League, Saison 2022/23: Der Zeitplan im Überblick

Die Gruppenphase

Runde Datum 1. Spieltag 6./7. September 2022 2. Spieltag 13./14. September 2022 3. Spieltag 4./5. Oktober 2022 4. Spieltag 11./12. Oktober 2022 5. Spieltag 25./26. Oktober 2022 6. Spieltag 1./2. November 2022

Die K.o.-Runde

Runde Hinspiel Rückspiel Achtelfinale 14./15./21./22. Februar 2023 7./8./14./15. März 2023 Viertelfinale 11./12. April 2023 18./19. April 2023 Halbfinale 9./10. Mai 2023 16./17. Mai 2023 Endspiel 10. Juni 2023 im Atatürk-Olympiastadion, Istanbul

Champions League live bei DAZN: Diese Spiele werden in der Gruppenphase im Livestream gezeigt

Auch in dieser Saison zeigt DAZN einen Großteil aller Spiele in der Champions League. An jedem der sechs Spieltage der Gruppenphase zeigt der Streamingdienst 15 von 16 Partien live und in voller Länge.

DAZN überträgt damit insgesamt 121 der 137 Spiele in der anstehenden Champions-League-Saison live und in voller Länge. Dazu könnt Ihr Euch auf die Konferenz am Spieltag freuen.

Champions League live bei DAZN: Diese Spiele werden am 1. Spieltag der Gruppenphase im Livestream gezeigt

Datum Heim Gast Dienstag, 6. September Dinamo Zagreb FC Chelsea Dienstag, 6. September Celtic Glasgow Real Madrid Dienstag, 6. September FC Salzburg AC Mailand Dienstag, 6. September RB Leipzig Schachtjor Donezk Dienstag, 6. September FC Sevilla Manchester City Dienstag, 6. September Paris Saint-Germain Juventus Turin Dienstag, 6. September Benfica Lissabon Maccabi Haifa Mittwoch, 7. September Ajax Amsterdam Glasgow Rangers Mittwoch, 7. September Eintracht Frankfurt Sporting Lissabon Mittwoch, 7. September Inter Mailand FC Bayern München Mittwoch, 7. September FC Barcelona Viktoria Pilsen Mittwoch, 7. September SSC Neapel FC Liverpool Mittwoch, 7. September Atlético Madrid FC Porto Mittwoch, 7. September Tottenham Hotspur Olympique Marseille Mittwoch, 7. September FC Brügge Bayer Leverkusen

Champions League am 1. Spieltag der Gruppenphase im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, bieten die SPOX-Liveticker die perfekte Alternative für Euch! Damit bekommt Ihr minütlich Updates mit allen wichtigen Informationen rund um das Spielgeschehen aus den jeweiligen Stadien.

Hier entlang zu allen Livetickern am Dienstag.

Und hier zu allen Livetickern am Mittwoch.

