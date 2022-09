In der Champions League kommt es am heutigen Abend zum Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona. Hier bei SPOX erhaltet Ihr alle Informationen zu der Übertragung der Partie und Ihr erfahrt wie Ihr das Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Gruppe C bestreiten heute in der Champions League der FC Bayern München und der FC Barcelona das Topduell. Welches Team kann sich mit einem Sieg an die Spitze der Tabelle setzen?

FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Dienstag, den 13. September, duellieren sich der FC Bayern München und der FC Barcelona am 2. Gruppenspieltag der Königsklasse. Die Spitzenspiel wird um 21.00 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

Der FC Bayern München ist erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Das Auftaktspiel gegen Inter gewann das Team von Julian Nagelsmann mit 2:0. Der FC Bayern München zeigte in der vergangenen Woche gegen Inter eine starke Leistung und gewann letztendlich souverän gegen den italienischen Spitzenklub. Vor allem Leroy Sané und Sadio Mané stachen im ersten Gruppenspiel in der Offensive der Bayern heraus. Dennoch ist die Stimmung in München aktuell wenig euphorisch. In der Bundesliga spielte der heutige Gastgeber nämlich drei Mal in Folge nur Unentschieden. Mit einem Sieg heute kann der FC Bayern München in der Gruppe C aber die Tabellenspitze erobern.

Für eine Person ist die heutige Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona eine ganz besondere: Barca-Stürmer Robert Lewandowski. Acht Jahre lang hat Lewandowski für den FC Bayern München gestürmt, 2020 gewann er mit den Bayern die Champions League. Zur aktuellen Saison wechselte der Pole zum FC Barcelona. Dass Lewandowski das Toreschießen nicht verlernt hat, zeigte er beim 5:1-Sieg gegen Viktoria Pilsen am 1. Spieltag. Dort traft er für seinen neuen Arbeitgeber gleich drei Mal. Trifft Robert Lewandowski am heutigen Abend auch gegen seinen Ex-Klub?

FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Sané, Musiala - Müller, Mané

Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Sané, Musiala - Müller, Mané FC Barcelona: ter Stegen - Bellerin, Koundé, Garcia, Marcos Alonso - Busquets - Gavi, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Dembelé

FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona seht Ihr am heutigen Abend exklusiv auf Amazon Prime Video. Der Streamingdienst besitzt in dieser Saison die Übertragungsrechte an einem Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag, die anderen Partien des Tages zeigt DAZN. Das Spitzenspiel könnt Ihr heute auf Amazon Prime Video live und in voller Länge im Livestream verfolgen.

Eine Stunde vor Anpfiff, um 20.00 Uhr, beginnt der Streamingdienst heute mit seiner Übertragung des Duells zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona. Wie üblich sind für Amazon auch heute Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes als Kommentatoren-Duo im Einsatz.

Ihr benötigt ein Abonnement bei Amazon Prime Video , um das heutige Champions-League-Spiel live und vollumfänglich verfolgen zu können. Ein Monat-Abo schlägt bei dem Streamingdienst mit 7,99 Euro zur Buche, für ein Jahres-Abonnement zahlt Ihr dagegen 69 Euro. Amazon Prime Video könnt Ihr alternativ einen Monat lang kostenlos testen.

FC Bayern München vs. FC Barcelona, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Ihr könnt die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona heute nicht auf Amazon Prime Video im Livestream erleben? Dann könnt Ihr Euch auf SPOX verlassen. Wir verfolgen für Euch die Partie nämlich in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Sekunde des Spiels verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

