Das langersehnte Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid findet am heutigen Abend statt. Wer kann sich heute im Stade de France zu den Königen Europas krönen? Hier bei SPOX könnt Ihr die komplette Begegnung im Liveticker erleben.

Im Finale der Königsklasse duellieren sich heute Abend der FC Liverpool und Real Madrid. Gewinnt Jürgen Klopp heute mit den Reds seinen zweiten Champions League-Titel und macht sich damit endgültig zur Legende in Liverpool oder holt Carlo Ancelotti mit Real Madrid seinen insgesamt vierten CL-Titel? Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

FC Liverpool vs. Real Madrid: Finale der Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schon knapp 2,5 Stunden vor dem Spiel hat Real Madrid die Aufstellung bekannt gegeben. Coach Carlo Ancelotti hat sich für diese erwartete Formation entschieden, Halbfinal-Held Rodrygo sitzt dementsprechend nur auf der Bank, Federico Valverde beginnt dafür auf dem rechten Flügel: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, F. Mendy - Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Modric - Benzema, Vinicius Junior

Vor Beginn: Einige der Fans haben dabei einen ungewöhnlichen Anfahrtsweg auf sich genommen. Adam und Tom Dring erzählten dem Liverpool Echo ihre kuriose Geschichte, nachdem ihr Flug gecancelt wurde. Die Brüder griffen zum Hörer und charterten ein Speedboot von Kumpel Paddy O'Toole, das sie über den Ärmelkanal nach Frankreich brachte. Von dort ging es per Zug weiter zum Finale nach Paris.

Vor Beginn: In Paris geht es schon gut ab. Vor allem die Fans des FC Liverpool dominieren und singen sich für den Abend ein. Natürlich darf der neue Klopp-Song dabei nicht fehlen.

Vor Beginn: Es ist angerichtet! Mit dem FC Liverpool und Real Madrid treffen sich am heutigen Abend zwei Schwergewichte des Fußballs im Champions League-Finale. 2019 konnte Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool schon einmal die Champions League gewinnen. Von 2016 bis 2018 hingegen dominierten die Königlichen den europäischen Fußball und konnten drei Mal in Folge den Henkelpott holen. Wer reckt am heutigen Abend im Stade de France die Trophäe in die Höhe?

Vor Beginn: Der Kampf um die Krone Europas beginnt am heutigen Abend um 21.00 Uhr im Stade de France in Paris.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Champions League-Finales zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid.

FC Liverpool vs. Real Madrid: Finale der Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Fabinho - J. Henderson, Thiago - Salah, Mané, Luis Diaz

Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Fabinho - J. Henderson, Thiago - Salah, Mané, Luis Diaz Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, F. Mendy - Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Modric - Benzema, Vinicius Junior

FC Liverpool vs. Real Madrid: Finale der Champions League heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt am heutigen Abend das Champions League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid live und in voller Länge im TV und Livestream. Die Vorberichte zum Spiel beginnen auf DAZN 1 heute um 19.30 Uhr. Das DAZN-Team besteht heute Abend aus den Moderatoren Laura Wontorra und Alex Schlüter, Jan Platte als Kommentator sowie Sandro Wagner und Sami Khedira als Experten.

Im Free-TV zeigt das ZDF am heutigen Abend das Finale der Champions League live und vollumfänglich ab 20.25 Uhr. Die Partie kommentiert am heutigen Abend für den öffentlich-rechtlichen Sender Bela Rethy. Das ZDF bietet zudem einen kostenlosen Livestream der Partie an, den Ihr in der ZDF-Mediathek oder auf zdf.de findet.

