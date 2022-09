Champions League, 2. Spieltag: Milan souverän, Donezk stolpert über Celtic

Die AC Mailand gewinnt am zweiten Spieltag der Champions League mit 3:1 gegen Dinamo Zagreb und sichert sich damit die ersten drei Punkte in der Königsklasse. Shakhtar Donezk kommt hingegen nicht über ein 1:1 gegen Celtic hinaus. Am Abend sind neben den Partien der deutschen Teams auch der FC Chelsea, Juventus Turin und Paris Saint-Germain gefordert.

Für Milan trafen der französische Weltmeister Olivier Giroud (45., Foulelfmeter), wie beim 1:1 in Salzburg Alexis Saelemaekers (47.) und Tommaso Pobega (77.). Zagreb kam durch Mislav Orsic (56.), der beim überraschenden 1:0-Erfolg gegen den FC Chelsea noch der Matchwinner war, zum zwischenzeitlichen 1:2.

Im zweiten Vorabendspiel ging Celtic in der polnischen Hauptstadt Warschau, wo Donezk wegen des russischen Angriffskrieges seine Heimspiele austrägt, durch ein Eigentor von Artem Bondarenko (11.) in Führung. Der starke Mychajlo Mudryk (30.), der bereits beim 4:1 zum Auftakt in Leipzig getroffen hatte, glich aus. Für Glasgow war es nach dem 0:3 gegen Titelverteidiger Real Madrid der erste Punkt in Gruppe F.