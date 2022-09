Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen empfängt Atletico Madrid zum zweiten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League. Wie lässt sich die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX klärt in diesem Artikel darüber auf.

Der Auftakt wurde vermasselt. Zu Beginn der Gruppenphase in der Champions League setzte es für Bayer Leverkusen eine 0:1-Niederlage beim Club Brügge. Die Werkself unterlag den Belgiern nach einem Fehler von Torwart Lukáš Hrádecký, entsprechend steht sie in Gruppe B nun bereits unter Zugzwang, Punkte einzufahren.

Allerdings: Leichter wird es nicht wirklich. Leverkusen bekommt es am zweiten Spieltag mit Atletico Madrid zu tun, empfängt die Spanier am heutigen Dienstag, den 13. September bei sich in der BayArena. Anstoß ist dort um 21 Uhr.

Das Team von Diego Simeone tritt auf deutschem Boden als Tabellenführer an, zum Start gelang ihm ein spektakulärer 2:1-Erfolg gegen den FC Porto. Nach 90 Minuten hatte es noch 0:0 gestanden, ehe in der zwölfminütigen Nachspielzeit alle drei Treffer fielen.

SPOX klärt im Folgenden darüber auf, wie es sich zu Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid heute mit der Übertragung im TV und Livestream verhält und wo man im Liveticker nichts verpasst.

© getty Bayer Leverkusen empfängt Atletico Madrid in der Champions League.

Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Die überwiegende Mehrheit der Champions-League-Spiele werden in Deutschland auch diese Saison von DAZN übertragen, einige Partien zeigt jedoch Amazon Prime Video exklusiv. Um genauer zu sein: pro Woche immer eine am Dienstag und sofern möglich, dann auch immer mit deutscher Beteiligung.

Läuft Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid heute also nicht auf DAZN, sondern bei Amazon Prime Video? Nein! Weil sich parallel der FC Bayern und der FC Barcelona in einem noch namhafteren Duell gegenüberstehen, kümmert sich Amazon um den Schlagabtausch in München. DAZN geht derweil auch beim Einzelspiel Leverkusen gegen Atletico live auf Sendung. Michael Born kommentiert, Experte ist Benny Lauth.

DAZN ist kostenpflichtig. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro monatlich, während man für ein Jahresabo monatlich 24,99 Euro zahlt. Der Streamingdienst bietet in Sachen Fußball neben der Königsklasse unter anderem auch die Bundesliga freitags und sonntags sowie die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1 an.

Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX begleitet das Heimspiel der Leverkusener gegen Atletico heute ebenfalls. Zur Verfügung steht hier ein Liveticker, der über alles Wichtige schnell informiert. So verpasst man auch dann nichts, wenn man nicht im TV oder Livestream einschalten kann.

Irre CL-Prognose: BVB-Chance liegt nur bei 2 Prozent! © getty 1/33 Die US-amerikanische Nachrichtenwebsite FiveThirtyEight, mit dem Schwerpunkt Statistik, hat berechnet, welcher Verein die besten Chancen auf den Triumph in der Champions League hat. SPOX präsentiert das Ranking basierend auf den Titelchancen. © getty 2/33 Platz 16 – MACCABI HAIFA: Achtelfinale (2 Prozent), Viertelfinale (unter 1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © imago images 3/33 Platz 16 – VIKTORIA PILSEN: Achtelfinale (2 Prozent), Viertelfinale (unter 1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 4/33 Platz 16 – FC KOPENHAGEN: Achtelfinale (7 Prozent), Viertelfinale (1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 5/33 Platz 16 – SCHACHTJOR DONEZK: Achtelfinale (12 Prozent), Viertelfinale (2 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 6/33 Platz 16 – DINAMO ZAGBREB: Achtelfinale (13 Prozent), Viertelfinale (3 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 7/33 Platz 16 – GLASGOW RANGERS: Achtelfinale (15 Prozent), Viertelfinale (4 Prozent), Halbfinale (1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 8/33 Platz 16 – FC BRÜGGE: Achtelfinale (28 Prozent), Viertelfinale (8 Prozent), Halbfinale (2 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 9/33 Platz 16 – FC SEVILLA: Achtelfinale (30 Prozent), Viertelfinale (9 Prozent), Halbfinale (2 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 10/33 Platz 16 – JUVENTUS TURIN: Achtelfinale (38 Prozent), Viertelfinale (10 Prozent), Halbfinale (3 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 11/33 Platz 16 – EINTRACHT FRANKFURT: Achtelfinale (37 Prozent), Viertelfinale (11 Prozent), Halbfinale (3 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 12/33 Platz 16 – OLYMPIQUE MARSEILLE: Achtelfinale (38 Prozent), Viertelfinale (12 Prozent), Halbfinale (4 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 13/33 Platz 16 – BAYER LEVERKUSEN: Achtelfinale (47 Prozent), Viertelfinale (18 Prozent), Halbfinale (6 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 14/33 Platz 16 – SPORTING LISSABON: Achtelfinale (53 Prozent), Viertelfinale (19 Prozent), Halbfinale (7 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 15/33 Platz 16 – SSC NEAPEL: Achtelfinale (37 Prozent), Viertelfinale (16 Prozent), Halbfinale (6 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 16/33 Platz 16 – CELTIC GLASGOW: Achtelfinale (52 Prozent), Viertelfinale (19 Prozent), Halbfinale (7 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 17/33 Platz 16 – BENFICA LISSABON: Achtelfinale (64 Prozent), Viertelfinale (23 Prozent), Halbfinale (8 Prozent), Finale (3 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 18/33 Platz 16 – RB LEIPZIG: Achtelfinale (54 Prozent), Viertelfinale (22 Prozent), Halbfinale (8 Prozent), Finale (3 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 19/33 Platz 13 – FC PORTO: Achtelfinale (59 Prozent), Viertelfinale (25 Prozent), Halbfinale (10 Prozent), Finale (3 Prozent), Sieg im Endspiel (1 Prozent) © getty 20/33 Platz 13 – INTER MAILAND: Achtelfinale (40 Prozent), Viertelfinale (19 Prozent), Halbfinale (8 Prozent), Finale (3 Prozent), Sieg im Endspiel (1 Prozent) © getty 21/33 Platz 13 – AC MILAN: Achtelfinale (58 Prozent), Viertelfinale (25 Prozent), Halbfinale (10 Prozent), Finale (4 Prozent), Sieg im Endspiel (1 Prozent) © getty 22/33 Platz 9 – BORUSSIA DORTMUND: Achtelfinale (68 Prozent), Viertelfinale (30 Prozent), Halbfinale (12 Prozent), Finale (5 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 23/33 Platz 9 – ATLETICO MADRID: Achtelfinale (66 Prozent), Viertelfinale (31 Prozent), Halbfinale (13 Prozent), Finale (5 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 24/33 Platz 9 – RB SALZBURG: Achtelfinale (61 Prozent), Viertelfinale (28 Prozent), Halbfinale (12 Prozent), Finale (5 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 25/33 Platz 9 – FC CHELSEA: Achtelfinale (68 Prozent), Viertelfinale (34 Prozent), Halbfinale (14 Prozent), Finale (5 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 26/33 Platz 8 – TOTTENHAM HOTSPUR: Achtelfinale (73 Prozent), Viertelfinale (37 Prozent), Halbfinale (16 Prozent), Finale (6 Prozent), Sieg im Endspiel (3 Prozent) © getty 27/33 Platz 6 – AJAX AMSTERDAM: Achtelfinale (67 Prozent), Viertelfinale (38 Prozent), Halbfinale (20 Prozent), Finale (10 Prozent), Sieg im Endspiel (5 Prozent) © getty 28/33 Platz 6 – FC BARCELONA: Achtelfinale (68 Prozent), Viertelfinale (40 Prozent), Halbfinale (25 Prozent), Finale (12 Prozent), Sieg im Endspiel (5 Prozent) © getty 29/33 Platz 5 – REAL MADRID: Achtelfinale (82 Prozent), Viertelfinale (49 Prozent), Halbfinale (25 Prozent), Finale (12 Prozent), Sieg im Endspiel (6 Prozent) © getty 30/33 Platz 4 – FC LIVERPOOL: Achtelfinale (81 Prozent), Viertelfinale (56 Prozent), Halbfinale (34 Prozent), Finale (19 Prozent), Sieg im Endspiel (10 Prozent) © getty 31/33 Platz 3 – PARIS SAINT-GERMAIN: Achtelfinale (95 Prozent), Viertelfinale (69 Prozent), Halbfinale (45 Prozent), Finale (28 Prozent), Sieg im Endspiel (16 Prozent) © getty 32/33 Platz 2 – MANCHESTER CITY: Achtelfinale (95 Prozent), Viertelfinale (71 Prozent), Halbfinale (49 Prozent), Finale (31 Prozent), Sieg im Endspiel (18 Prozent) © getty 33/33 Platz 1 – FC BAYERN MÜNCHEN: Achtelfinale (90 Prozent), Viertelfinale (69 Prozent), Halbfinale (49 Prozent), Finale (33 Prozent), Sieg im Endspiel (20 Prozent)

Bayer Leverkusen vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Bayer Leverkusen - Atletico Madrid

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 2

2 Datum: 13. September 2022

13. September 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen TV/Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Champions League: Stand in Gruppe B