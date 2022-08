Bayern-Leihgabe Malik Tillman bei den Rangers: Der "Drecksack", der das Ibrox beben lässt

Malik Tillman ist seit Saisonbeginn vom FC Bayern an den Rangers FC verliehen. Auch dank des 20-Jährigen, von dem Julian Nagelsmann einst mehr "Drecksack"-Attitüde einforderte, hat der Traditionsklub aus Glasgow am Mittwochabend gute Chancen auf den Einzug in die Gruppenphase der Champions League.

Ganz ergriffen stand Malik Tillman auf dem Rasen des Ibrox-Stadiums. Aus den Boxen wummerte der Bass, auf den Rängen herrschte Partystimmung. Tillman zog sich sein blaues Trikot über seinen Mund, sein Blick ging starr Richtung Anzeigetafel, während er die Atmosphäre um sich herum aufsog.

3:0 leuchtete es weiß auf blau auf der Leinwand in der Ecke auf. Und dieses Resultat war auch sein Verdienst. Mit einem Kopfballtor in der Nachspielzeit sorgte Tillman gegen Royale Union Saint-Gilloise in der Verlängerung für den Endstand und sicherte den Rangers damit den Einzug in die Champions-League-Playoffs. Gleichzeitig krönte Tillman mit seinem Treffer das starke Comeback seines Teams, das nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel in Belgien mit dem Rücken zur Wand gestanden hatte.

"Was für ein Abend. Das war für dich, Oma!", schrieb Tillman auf Instagram und postete ein weißes Herz dazu. Sein Tor widmete der 20-Jährige zudem den Rangers-Fans. "Es war ein tolles Gefühl, nach dem Spiel letzte Woche haben wir Ibrox gebraucht. Wir brauchten die Fans", sagte er dem Klub-TV. "Es war verrückt. Wenn du solche Fans hast, ist es einfach ein unglaubliches Gefühl vor ihnen zu spielen. Sie pushen dich jede einzelne Sekunde nach vorne. Unglaublich!"

Einen besseren Zeitpunkt für sein Tordebüt in seinem neuen blauen Trikot hätte sich Tillman kaum aussuchen können. Sehr zur Freude seines Trainers Giovanni van Bronckhorst: "Er war sehr gut im Spiel. In dieser Saison ist er bereits ein sehr wichtiger Spieler für uns geworden. Es ist ein sehr bedeutendes Tor für ihn und ein großer Moment für uns alle."

Bayern-Leihgabe Malik Tillman kämpft mit Rangers um Champions-League-Ticket

Und Tillman, der sowohl auf den Flügeln als auch im zentralen offensiven Mittelfeld agieren kann, ist offenbar auf den Geschmack gekommen. Nur vier Tage nach dem magischen Abend im Ibrox legte er in der schottischen Premiership gleich sein nächstes Tor nach: Per Kopf ebnete der 1,87 Meter große Offensivspieler den Rangers den Weg zum 4:0-Sieg gegen St. Johnstone und genoss bei seinem Jubel gleich mal ein Bad in der Menge hinterm Tor. Mit zwei Tore in sechs Einsätzen hat er einen verheißungsvollen Start hingelegt.

Die nächste Chance nachzulegen, bietet sich am Mittwoch im Playoff-Rückspiel bei der PSV Eindhoven (21 Uhr/DAZN). Beim 2:2 im Hinspiel im heimischen Ibrox verpassten die Rangers zwar eine bessere Ausgangsposition, dennoch ist Tillman weiter zuversichtlich: "Wir hatten ein bisschen Pech, weil wir zwei Tore nach Ecken kassiert haben. Daran müssen wir arbeiten - aber ich bin überzeugt, dass wir die Champions League erreichen können."

© getty Malik Tillman erzielte in der CL-Quali sein erstes Tor für die Rangers.

Julian Nagelsmann über Malik Tillman: "Wird seinen Weg machen"

Die Königsklasse wäre kein Neuland für den Youngster, schließlich feierte er als 19-Jähriger am 23. November 2021 mit einem Kurzeinsatz für den FC Bayern beim 2:1-Sieg bei Dynamo Kiew sein CL-Debüt. Zwei Wochen später folgten weitere 13 Minuten in der Königsklasse gegen den FC Barcelona. Zuvor war er bereits regelmäßig Trainingsgast bei den Profis, ehe ihn im Sommer 2020 ein Kreuzbandriss ein Jahr außer Gefecht setzte. Doch er kämpfte sich zurück und feierte nach seinem CL-Debüt Mitte Dezember schließlich beim Auswärtsspiel in Stuttgart auch seine Bundesliga-Premier.

"Den Mutigen gehört die Welt", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann damals. "Das ist jetzt kein blinder Spieler, sondern ein sehr guter. Ein toptalentierter junger Stürmer, der fußballerisch herausragende Qualitäten hat." Auch wenn er defensiv noch dazulernen könne, verfüge er über einen guten Torabschluss, gute Qualität in beiden Füßen und ein gutes Kombinationsspiel. "Er wird seinen Weg machen. Da bin ich mir relativ sicher. Wenn er weiter hart arbeitet, an sich glaubt und das Lachen nicht vergisst, dann wird er auf jeden Fall einen guten Weg gehen", prophezeite Nagelsmann kurz vor dem Jahreswechsel.

Bei seinem Startelfdebüt zum Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach zahlte Tillman bei der 1:2-Niederlage dann Anfang Januar allerdings Lehrgeld. Ein Kurzeinsatz gegen Köln in der darauffolgenden Woche war sein letzter für die Bayern-Profis. Stattdessen sammelte er in der Regionalligamannschaft weiter Spielpraxis.

Trotz des vermeintlichen Rückschritts schaffte er es auf die Shortlist beim "Golden Boy", den die Tuttosport jährlich für den besten Nachwuchsspieler vergibt, und erklomm in diesem Sommer die nächste Sprosse auf der Karriereleiter: Anfang Juli debütierte Tillman für die US-Nationalmannschaft.

Malik Tillman: Wechsel von deutscher U21-Nationalmannschaft ins US-Team

Und das, obwohl auch das DFB-Team für den gebürtigen Nürnberger eine Option war. "Maliks Entscheidung bedauern wir, und sie hat uns sehr überrascht", sagte U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo dem kicker. "Wir haben ihn in der U21 als jüngeren Spieler gefördert, ihm viel Vertrauen entgegengebracht und Spielpraxis gegeben. Dazu waren wir in intensivem Austausch, was seine Perspektiven bis hin zur A-Nationalmannschaft angeht."

Drei Tore steuerte Tillman in seinen vier Einsätzen für die deutsche U21 zur erfolgreichen Qualifikation für die EM bei. Doch statt im nächsten Jahr bei der Endrunde in Rumänien und Georgien aufzulaufen, könnte er mit den USA, dem Heimatland seines Vaters, zur WM nach Katar fahren.

Doch zunächst muss der flexible Offensivmann, der neben Paul Pogba auch Robert Lewandowski zu seinen Idolen zählt, für die Rangers weiter seine Leistung bringen. Die schottische Ausgabe der Sun ließ ihn nach seinem Treffer in der CL-Quali schon als "Neuen Rangers Hero" hochleben, doch die Presse jenseits des Kanals neigt ja gern zu übertriebenen Superlativen. Im gleichen Artikel wurde Tillman auch als "Bayern-Star" bezeichnet - und das nach gerade einmal sieben Einsätzen für die Profis.

© imago images Malik Tillman bestritt insgesamt sieben Spiele für die Bayern-Profis.

Julian Nagelsmann: Malik Tillman muss "ein bisschen mehr Drecksack sein"

Ob noch mehr hinzukommen, bleibt abzuwarten. Sollte Tillman beim Europa-League-Finalisten durchstarten, könnte seine Zukunft auch dort in Schottland liegen. Der bis Saisonende laufende Leihdeal beinhaltet eine exklusive Kaufoption für die Rangers, sofern die Bayern den noch bis 2024 gebundenen Offensivmann abgeben wollen.

"Er hat noch Schritte zu gehen", sagte Nagelsmann im vergangenen Jahr nachdem Tillman seinen Profivertrag bei den Bayern unterzeichnet hatte. "Wenn er in der Bundesliga mehr seine Qualitäten auf den Platz bringen will, muss er in der einen oder anderen Situation ein bisschen mehr aus sich herauskommen, mal ein bisschen mehr - in Anführungszeichen - 'Drecksack sein'. Nicht Schwiegermutters Darling, sondern hin und wieder auch mal klare Kante zeigen."

Tillman ist sich dessen bewusst. "Fast jeder weiß, dass ich eher ein ruhiger Typ bin", sagte er im vergangenen Herbst. "Es ist sehr wichtig, dass ich mehr aus mir herauskomme. Vor allem auf dem Platz." Emotionale Momente wie nach seiner Torpremiere im Ibrox helfen ihm sicherlich dabei.

Malik Tillman: Steckbrief