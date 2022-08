Heute Abend wird die Gruppenphase der Champions League 2022/23 ausgelost. SPOX begleitet die Ziehung im Liveticker.

FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt: Diese Saison sind gleich fünf Bundesligisten in der Champions League vertreten. Welche Gegner bekommen sie jeweils? Die Auslosung der Gruppenphase im Liveticker von SPOX.

Champions League: Auslosung der Gruppenphase heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei der UEFA-Gala wird nicht nur ausgelost. Zwischendurch werden Europas Fußballer des Jahres und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Favoriten sind hierbei Karim Benzema und Carlo Ancelotti jeweils von Champions-League-Sieger Real Madrid. Benzemas Mitstreiter sind Teamkollege Thibaut Courtois und Kevin de Bruyne (Manchester City), während Ancelotti gegen Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Pep Guardiola (ManCity) kämpft.

Vor Beginn: Bayern und Frankfurt befinden sich in Lostopf eins, Leipzig hält sich in Topf zwei auf, in Topf drei sind der BVB und Leverkusen. Nationale Duelle sind wie immer erst ab dem Viertelfinale möglich. Auf wen könnten die Bundesligisten so treffen? Unten in der Tabelle seht Ihr die Lostöpfe jeweils in Gänze. In eine Vierergruppe kommt je ein Team aus jedem Topf.

Vor Beginn: Heute wird es spannend! Die UEFA lost ab 18 Uhr in Istanbul im Rahmen ihrer alljährlichen Gala die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2022/23 aus. Neben dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen, die sich über die ersten vier Plätze in der Bundesliga qualifizieren konnten, ist mit Eintracht Frankfurt als Europa-League-Sieger auch noch ein fünfter deutscher Klub vertreten.

Vor Beginn: Hallo und ein herzliches Willkommen im Liveticker!

Champions League: Auslosung der Gruppenphase heute live im TV und Livestream

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Auslosung heute im TV und Livestream mitzuverfolgen. Der Streamingdienst DAZN zeigt sie einerseits bei sich auf der Plattform sowie kostenfrei auf YouTube, auf Sendung gehen zudem auch Sky Sport News und das ZDF per Livestream. Ansonsten wird man auch auf der Website der UEFA fündig.

Champions League: Auslosung der Gruppenphase - Lostöpfe

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Real Madrid RB Leipzig Borussia Dortmund Celtic Glasgow FC Bayern München FC Barcelona Bayer Leverkusen Club Brügge Eintracht Frankfurt Juventus Turin Inter Mailand Olympique Marseille Manchester City Atlético Madrid Shakhtar Donetsk Viktoria Pilsen AC Mailand FC Chelsea Red Bull Salzburg Maccabi Haifa Paris Saint-Germain FC Liverpool SSC Neapel FC Kopenhagen FC Porto Tottenham Hotspur Sporting Dinamo Zagreb Ajax Amsterdam FC Sevilla Benfica Rangers

Champions League 2022/23: Termine