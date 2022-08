Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Töpfe, Mannschaften, Modus, Termine

Wer folgt auf Real Madrid als Titelträger der Champions League? Am Anfang einer Antwort darauf steht zwangsläufig die Gruppenphase - und dessen Auslosung. Deshalb gibt es hier alle Infos zu Töpfen, Mannschaften, Modus und Terminen der diesjährigen CL-Saison.

In allen europäischen Top-Ligen ist der Saisonstart schon Geschichte, die Fußball-Saison 2022/23 ist also in vollem Gange. Was fehlt, ist allerdings weiterhin der internationale Spitzenfußball, allen voran die Champions League, die am 6. und 7. September ihre Pforten öffnet.

Weitaus näher ist allerdings die alljärhlich mit Spannung erwartete Auslosung der Gruppenphase. Diese findet bereits am 25. August um 18.00 Uhr statt. Alle deutschen Fans dürften dieses Mal besonders aufmerksam zuschauen, denn erstmals in der Geschichte der internationalen Liga sind gleich fünf Bundesliga-Teams in den Töpfen vertreten.

Welche das sind, welche Gruppengegner sie erwartet und wann sie in welcher Form antreten müssen, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Töpfe und Mannschaften

Wenn am Donnerstag in Istanbul die Auslosung der Gruppenphase über die Bühne geht, werden 32 Mannschaften in vier Töpfen vertreten sein. Noch stehen allerdings erst 26 von ihnen fest, die übrigen sechs Teilnehmer werden in den Playoffs am 23. und 24. August ermittelt.

Klar ist schon jetzt: Erstmals sind fünf Bundesligisten vertreten. Neben den vier Qualifikanten über den gewöhnlichen Ligabetrieb hat sich zudem Eintracht Frankfurt durch den Europa-League-Sieg in der vergangenen Saison einen Platz im CL-Dschungel erspielt.

© getty Der Schuss ins Glück: Eintracht Frankfurt ist dank des Europa-League-Siegs für die Champions League qualifiziert.

Selbstverständlich lassen sich zudem auch die üblichen europäischen Schwergewichte in den Töpfen wiederfinden: Neben dem FC Bayern München dürften wohl Titelverteidiger Real Madrid, Manchester City, der FC Liverpool und Paris St. Germain zum Favoritenkreis zählen.

Die Töpfe zur Auslosung der Champions-League-Saison 2022/23 Topf Mannschaften 1 Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, AC Mailand, FC Bayern, Paris St. Germain, FC Porto, Ajax Amsterdam 2 FC Liverpool, FC Chelsea, FC Barcelona, Juventus, Atletico Madrid, FC Sevilla, RB Leipzig, Tottenham Hotspur 3 Borussia Dortmund, RB Salzburg, Schachtar Donezk, Inter Mailand, SSC Neapel, Sporting Lissabon, Bayer Leverkusen (dazu ein Team je nach Ausgang der Qualifikation) 4 Club Brügge, Celtic (dazu sechs Teams je nach Ausgang der Qualifikation) unklar Olympique Marseille

Es steht bereits jetzt fest, dass kein deutsches Team in Lostopf Vier vertreten sein wird. Die Chance auf eine machbare Gruppe steigt dadurch selbstverständlich an. Dennoch könnte die Fans etliche Knallerspiele schon in der Gruppenphase erwarten.

Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Modus und Termine

Der Modus der Auslosung ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren unverändert: Auch in diesem Jahr können Mannschaften aus dem gleichen Land nicht in die selbe Gruppe gelost werden. Ein direktes Duell zweier Bundesligisten ist folglich erst frühestens im Achtelfinale möglich.

Auch mit Blick auf die Übertragung der Spiele im TV und Streams hat die UEFA vorgesorgt: Es werden im Vorhinein Pärchen aus einem Verband gebildet, die in der Folge nicht am gleichen Abend antreten können. In der Vergangenheit wurde diese Regelung besonders bei den Spielen von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München angewendet. Eine Änderung ist in dieser Saison nicht zu erwarten, allerdings verspricht die UEFA weitere Ankündigungen zum genauen Modus der Auslosung.

Während im Bereich des Modus der Großteil gleich bleiben dürfte, ist der Blick auf die Termine der Gruppenphase durchaus interessant. Aufgrund der Winter-WM in Katar am Ende des Jahres sollen alle Partien der Gruppenphase schon Anfang November abgeschlossen sein. Auf die Sportler wartet also ein ambitioniertes Programm in Europas Spitzenklasse.

Die genaue Aufteilung der Termine sieht wie folgt aus:

1. Spieltag: 6./7. September

6./7. September 2. Spieltag: 13./14. September

13./14. September 3. Spieltag: 4./5. Oktober

4./5. Oktober 4. Spieltag: 11./12. Oktober

11./12. Oktober 5. Spieltag: 25./26. Oktober

25./26. Oktober 6. Spieltag: 1./2. November

Ebenso wie die Gruppenphase soll auch die Auslosung der Achtelfinal-Spiele schon vor WM-Start erfolgen. Diese ist für den 7. November geplant.

Champions League, Auslosung der Gruppenphase im SPOX-Liveticker

Wenn die Kugeln in den Lostöpfen rollen, könnt Ihr live dabei sein. Wir von SPOX berichten live im Ticker von der Auslosung der Gruppenphase in Istanbul.

Hier kommt Ihr direkt dorthin.

Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Die letzten zehn CL-Sieger in der Übersicht