Keine zwei Wochen ist das Champions-League-Finale 2022 her, trotzdem wirft SPOX bereits einen Blick auf die kommende Saison. Hier erfahrt Ihr, wer sich in der Saison 2022/23 um die Übertragung der Königsklasse kümmert und wie Ihr die Spiele live im TV und Livestream sehen könnt.

Erst vor etwas mehr als einer Woche holte sich Real Madrid mit dem 1:0-Sieg im Finale der Champions League gegen den FC Liverpool den 14. Titel der Vereinsgeschichte, damit haben die Madrilenen den Vorsprung in der ewigen Champions-League-Rangliste vor dem AC Mailand vergrößert. Die Mailänder liegen in diesem Ranking mit sieben Titeln auf Rang zwei.

Doch während die Madrilenen ihren fünften Henkelpott innerhalb von acht Jahren feiern, wirft SPOX bereits einen Blick auf die nächste Champions-League-Saison, die am 6. September mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase losgeht. Davor finden von Ende Juni bis Ende August noch Qualifikationsspiele statt.

Im Folgenden erklären wir Euch, wer sich in der kommenden Spielzeit um die Übertragung kümmert und wie sich die Partien live im TV und Livestream verfolgen lassen.

Champions League, Übertragung in der Saison 2022/23: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Im Vergleich zur Saison 2021/22 ändert sich, was die Übertragung der Champions League in Deutschland betrifft, nichts. Auch in der kommenden Spielzeit werden DAZN, Amazon Prime und das ZDF die Partien in der Königsklasse übertragen. Wobei DAZN weiterhin den Großteil übertragen wird, Amazon Prime wird sich erneut an jedem Dienstag, an dem gespielt wird, sowohl in der Vorrunde als auch in der K.o.-Phase, um jeweils ein Duell kümmern. Das ZDF steigt dann ein, wenn es ums Finale geht. Der öffentlich-rechtliche Sender wird das große Endspiel in Istanbul 2023 im Free-TV übertragen, parallel dazu zeigt DAZN den Kampf um den Henkelpott im Livestream.

DAZN besitzt nicht nur Übertragungsrechte am Großteil der Champions League, sondern bietet unter anderem auch unzählige Länderspiele an, vor allem Spiele der Nations League sind aktuell auf der Plattform auffindbar. Weitere Sportarten, die das "Netflix des Sports" überträgt, sind US-Sport (NBA-Finals, NFL), Tennis (u.a. Grand Slams), Darts, die UFC, Handball, Wintersport, Rugby und noch viele weitere Sport-Highlights.

Um sich Zugriff auf all diese Sportarten verschaffen zu können, braucht man ein Abonnement, das man entweder für 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr bekommt.

Champions League, Übertragung in der Saison 2022/23: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League: Die Sieger der letzten Jahre