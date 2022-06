Champions League, Auslosung Gruppenphase: Datum, Ort, Teams, Übertragung im TV und Livestream

Einer der ersten Termine im Rahmen der Champions-League-Saison 2022/23 ist die Auslosung der Gruppenphase. Datum, Ort, Teams, Übertragung im TV und Livestream - wir liefern Euch die wichtigsten Infos zur Ziehung.

Keine zwei Wochen ist das Champions-League-Finale 2022 alt, in dem sich Real Madrid mit einem 1:0-Sieg über den FC Liverpool den 14. Titel der Vereinsgeschichte sicherte, schon liegt der Fokus bereits auf der neuen Spielzeit 2022/23, die am 21. Juni 2022 mit den ersten Qualifikationsspielen beginnt und am 10. Juni 2023 mit dem Finale im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion endet.

Im Folgenden verrät Euch SPOX, wann und wo die Auslosung für die Gruppenphase stattfindet und welche Teams dabei die vier Lostöpfe bilden.

Champions League, Auslosung Gruppenphase: Datum, Ort, Teams

Wie üblich nehmen die 32 stärksten Vereine aus Europas Ligen an der Königsklasse teil. Diese werden für die Auslosung in vier gleich große Töpfe aufgeteilt, aus denen dann die acht Vierer-Gruppen gebildet werden. Jede Gruppe besteht somit aus einer Mannschaft aus Topf 1, Topf 2, Topf 3 und Topf 4. Mannschaften aus demselben Verband dürfen dabei nicht gegeneinander gelost werden.

© getty Real Madrid gewann in der Saison 2021/22 die Champions League zum 14. Mal.

Champions League, Auslosung Gruppenphase: Datum und Ort

Obwohl die 32 Champions-League-Teilnehmer noch nicht alle bekannt sind, steht bereits fest, wann die Gruppenphase ausgelost wird: am 25. August 2022. Die Ziehung wird zudem in derselben Stadt, in der auch das Finale ausgetragen wird, durchgeführt - nämlich in Istanbul. Der Start der Auslosung erfolgt um 18 Uhr deutscher Zeit.

Champions League, Auslosung Gruppenphase: Teams

Von den 32 Teilnehmern haben 26 Vereine ihr Ticket bereits in der Tasche, weitere sechs müssen sich es über den Weg der Playoffs noch verdienen.

Deutschland schickt in der nächsten Saison zum ersten Mal überhaupt fünf Bundesligisten ins Rennen der Champions League. Dabei handelt es sich um die Top-4 der abgelaufenen deutschen Meisterschaft, FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig sowie um Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.

Mannschaft Nation Lostopf Real Madrid Spanien 1 Eintracht Frankfurt Deutschland 1 Manchester City England 1 AC Milan Italien 1 Bayern München Deutschland 1 Paris Saint-Germain Frankreich 1 FC Porto Portugal 1 Ajax Amsterdam Niederlande 1 FC Liverpool England 2 Chelsea England 2 FC Barcelona Spanien 2 Juventus Turin Italien 2 Atletico Madrid Spanien 2 FC Sevilla Spanien 2 RB Leipzig Deutschland 2 Tottenham Hotspur England 2 Borussia Dortmund Deutschland 3 RB Salzburg Österreich 3 Shakhtar Donetsk Ukraine 3 Inter Mailand Italien 3 SSC Neapel Italien 3 Sporting Lissabon Portugal 3 Bayer Leverkusen Deutschland 3 Olympique Marseille Frankreich 4 Club Brügge Belgien 4 Celtic Glasgow Schottland 4

Champions League, Auslosung Gruppenphase: Übertragung im TV und Livestream

Die Auslosung der Gruppenphase liegt noch in weiter Ferne, doch aller Voraussicht nach wird sich DAZN um deren Übertragung kümmern. Der Streamingdienst besitzt auch in der Spielzeit 2022/23 die Übertragungsrechte am Großteil der Champions League und war bereits in der vergangenen Saison für die Übertragung der Auslosungen im Livestream verantwortlich.

Neben DAZN wird auch Amazon Prime Video während der Saison einige Spiele übertragen. Dabei liegt der Fokus auf ausgewählten Spiele, die am Dienstag stattfinden. Erst beim Finale steigt dann auch das ZDF ein und zeigt es live im Free-TV. Es bleibt also alles beim Alten.

DAZN ist in der kommenden Saison nicht nur das Zuhause der Champions League, sondern bietet auch europäische Topligen, darunter Spiele der Bundesliga, an. Aber auch andere Sportarten als nur Fußball zählen zum vielfältigen Livestream-Angebot des "Netflix des Sports". US-Sport, Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA, Boxen, Wrestling - all dies und noch mehr zählt dazu.

Um sich das DAZN-Abonnement zu sichern, müsst Ihr entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr zahlen.

Champions League, Auslosung Gruppenphase: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League: Die Sieger der letzten Jahre