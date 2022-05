Lionel Messi über Real Madrids CL-Titel: "Nicht immer gewinnt der Beste"

Für Lionel Messi von Paris Saint-Germain ist der frischgebackene Champions-League-Sieger Real Madrid nicht die beste Mannschaft in der diesjährigen Königklasse gewesen. Das verriet der Argentinier in einem Interview mit TyC Sports. "Nicht immer gewinnt der Beste", sagte er, als er auf den Real-Triumph angesprochen wurde.

"Ohne das Ganze schmälern zu wollen, denn sie haben nun mal die Champions League gewonnen: Aber Real Madrid war nicht das beste Team in der Champions League - und trotzdem haben sie alle geschlagen", staunte Messi.

Unter anderem auch Paris Saint-Germain im Achtelfinale, als Messi selbst beim 1:0-Sieg der Pariser im Hinspiel einen Elfmeter verschoss.

Im Rückspiel drehte Karim Benzema mit drei Toren nach einem 0:1-Rückstand fast im Alleingang die Partie und sorgte dafür, dass Real eine Runde weiterkam.

Nicht nur diese Leistung des französischen Stürmers hat Messi in der abgelaufenen Saison beeindruckt.

Ballon d'Or Power Ranking: Steht der Sieger fest? © getty 1/23 Der Ballon d'Or gilt als die größte individuelle Auszeichnung im Fußball. Seine Vergabe wird stets kontrovers diskutiert. Wie könnte die Wahl Stand jetzt aussehen? Das Power Ranking von SPOX und GOAL. © getty 2/23 Ausrichter France Football verkündete im März, dass die Regeln für das Voting beim Ballon d'Or angepasst wurden. Wesentliche Neuerung: Ab sofort geht es um die Leistungen der Spieler innerhalb einer Saison, nicht mehr innerhalb eines Kalenderjahres. © getty 3/23 Auch der Gewinn von Titeln genießt nicht mehr so viel Gewicht. Ziel ist es, dass der Spieler gewinnt, der tatsächlich die besten Leistungen abgeliefert hat. Die Champions League wird aber sicher trotzdem eine Rolle spielen. © getty 4/23 20. Rafael Leao (AC Milan, letzte Ausgabe: 20) - 14 Tore, 14 Assists, gewann die Serie A: In Italien als "Neuer Thierry Henry" gefeiert, führte Leao Milan zum ersten Meistertitel seit elf Jahren. Zudem wurde er zum MVP gewählt. © getty 5/23 19. Ryad Mahrez (Manchester City, letzte Ausgabe: 19) - 29 Tore, zwölf Assists, gewann die Premier League: Top-Torschütze von ManCity. Das täuscht aber nur wenig darüber hinweg, dass seine Formkurve in den letzten Monaten nach unten zeigte. © getty 6/23 18. Rodri (Manchester City, letzte Ausgabe: 18) - sieben Tore, zwei Assists, gewann die Premier League: Der unbesungene City-Held. Beim entscheidenden 3:2-Sieg gegen Aston Villa traf er zum Ausgleich. Er hat sich klar weiterentwickelt. © getty 7/23 17. Heung-Min Son (Tottenham Hotspur, letzte Ausgabe: 17.) - 28 Tore, zehn Assists: Er wird es verschmerzen können, dass er sich den Goldenen Schuh der PL mit Salah teilen musste. Für ihn ging ein Kindheitstraum in Erfüllung. Es war seine Saison. © getty 8/23 16. Virgil van Dijk (FC Liverpool, letzte Ausgabe: 16) - vier Tore, 32 Zu-Null-Spiele, gewann den FA Cup und Carabao Cup: Nach seiner Knieverletzung längst wieder Liverpools Abwehrchef. Die CL-Finalpleite konnte er aber nicht verhindern. © getty 9/23 15. Thiago (FC Liverpool, letzte Ausgabe: 13) - zwei Tore, fünf Assists, gewann den FA Cup und Carabao Cup: Schaffte es im CL-Finale nicht, seinen Stempel aufzudrücken. Insgesamt aber mit einer starken Saison. © getty 10/23 14. Luis Diaz (FC Liverpool, letzte Ausgabe: 12) - 23 Tore, zehn Assists, gewann den FA Cup und Carabao Cup: Sah gegen Carvajal im CL-Finale kaum einen Stich. Seine Verpflichtung (im Winter) bleibt aber eine Erfolgsstory. © getty 11/23 13. Christopher Nkunku (RB Leipzig, letzte Ausgabe: 15) - 35 Tore, 20 Assists, gewann den DFB-Pokal: Traf im Pokalfinale und gewann in Berlin seinen ersten großen Titel, wenige Tage zuvor wurde er zum besten Bundesliga-Spieler der Saison gewählt. © getty 12/23 12. Bernardo Silva (Manchester City, letzte Ausgabe: 11) - 13 Tore, zehn Assists, gewann die Premier League: Mit seiner Auswechslung (Gündogan) im Meisterfinale drehte City die Partie. Über seine bockstarke Saison soll das aber nicht hinwegtäuschen. © getty 13/23 11. Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool, letzte Ausgabe: 10) - zwei Tore, 22 Assists, 24 zu Null-Spiele, gewann den FA Cup und Carabao Cup: Im CL-Finale ungefährlich. Vor dem Gegentor ließ er Vinicius aus den Augen. Trotzdem mit überragenden Werten. © getty 14/23 10. Phil Foden (Manchester City, letzte Ausgabe: 9) - 14 Tore, 15 Assists, gewann die Premier League: Vier Meisterschaften noch vor dem 22. Geburtstag! Behält er dieses Tempo bei, dürfte er in England noch einige Rekorde aufstellen, was Titel angeht. © getty 15/23 9. Thibaut Courtois (Real Madrid, letzte Ausgabe: 14) - 23 Zu-Null-Spiele, gewann Champions League, LaLiga und die Supercopa: Wie schon im gesamten Turnier der überragende Mann im Finale. Der beste Keeper der Saison! © getty 16/23 8. Kevin De Bruyne (Manchester City, letzte Ausgabe: 6) - 20 Tore, 18 Assists, gewann die Premier League: Wurde in England zum Spieler der Saison gewählt. Vor allem in den finalen Monaten der Spielzeit glänzte er. © getty 17/23 7. Luka Modric (Real Madrid, letzte Ausgabe: 8) - sechs Tore, 14 Assists, gewann Champions League, LaLiga und die Supercopa: Auch im Finale beeindruckte Modric wieder mit einer virtuosen Leistung. Er ist in Topform, trotz seiner 36 Jahre. © getty 18/23 6. Vinicius Junior (Real Madrid, letzte Ausgabe: 7) - 22 Tore, 19 Assists, gewann Champions League, LaLiga und die Supercopa: Markierte zum Ende der Saison seines endgültigen Durchbruchs im CL-Finale den wichtigsten Treffer der Spielzeit. © getty 19/23 5. Kylian Mbappe (PSG, letzte Ausgabe: 5): 48 Tore, 31 Assists, gewann die Ligue 1 und die Nations League: Dieses Jahr wird es wohl nichts mit dem Ballon d'Or. Im nächsten Jahr kommt sein nächster Versuch, weiterhin im PSG-Trikot. © getty 20/23 4. Robert Lewandowski (FC Bayern, letzte Ausgabe: 4) - 56 Tore, elf Assist, gewann die Bundesliga und den Supercup: Seine Saison ist längst beendet. Seine Zukunft ist ungewiss, er liefert sich eine öffentliche Schlammschlacht mit den Bayern. © getty 21/23 3. Mohamed Salah (FC Liverpool, letzte Ausgabe: 3) - 33 Tore, 19 Assists, gewann den FA Cup und Carabao Cup: Scheiterte im CL-Finale mehrfach am glänzenden Courtois. Seine herausragende erste Saisonhälfte bleibt aber im Gedächtnis. © getty 22/23 2. Sadio Mane (FC Liverpool, letzte Ausgabe: 2) - 29 Tore, fünf Assists, gewann den Afrika Cup, den FA Cup und den Carabao Cup: Machte sein womöglich letztes Spiel für die Reds. In der neuen Saison könnte er für Bayern spielen. © getty 23/23 1. Karim Benzema (Real Madrid, letzte Ausgabe: 1) - 47 Tore, 15 Assists, gewann Champions League, LaLiga, die Nations League und die Supercopa: Keiner war in dieser Saison entscheidender und wichtiger für sein Team. Es kann nur einen Sieger geben!

Messi sieht Benzema beim Ballon d'Or vorne

Benzema gilt bei vielen Experten als Favorit auf den Gewinn des Ballon d'Or - und auch Messi sieht den Real-Stürmer vorne. "Daran gibt es keinen Zweifel", sagte er.

"Benzema hatte ein spektakuläres Jahr und hat das auch noch mit dem Sieg in der Champions League gekrönt", meinte Messi. "Er war in allen K.-o.-Runden der entscheidende Mann, deshalb gibt es in diesem Jahr keine Zweifel daran, wer den Ballon d'Or gewinnt", fügte er hinzu.